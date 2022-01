Zayra Gutiérrez nos habla del bautizo de su hermano Romeo

05-01-2022 ZAYRA GUTIÉRREZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Nos hemos pasado todo el 2021 hablando de Zayra Gutiérrez por las polémicas que protagonizaba durante la pandemia, pero lo cierto es que con el paso de los meses, la hija de Arantxa de Benito se ha mantenido en un segundo plano y ahora vive un momento de lo más especial con su chico.



Europa Press Reportajes ha conseguido hablar con Zayra Gutiérrez tras hacerse público el bautizo de su hermano Romeo en Argentina. Guti y Romina Belluscio tienen pensado celebrar de nuevo el bautizo en España con el resto de familiares y amigos y la joven nos confiesa cómo va a ser: "Si, lo va a hacer en España con nosotros. No iglesia y todo eso pero si, una comida vamos a hacer".



La hija del exfutbolista no pudo asistir al bautizo de su hermano pequeño porque tenía que cuidar de su abuela: "Yo no podía ir porque como tengo aquí a mi abuela y todo me daba penita dejarla sola en Nochebuena, pero yo sabía perfectamente que le iban a vacu.. Uy, a bautizar".



Aunque faltó a la celebración, ha podido ver vídeos y fotografías del bautizo: "Súper bien, súper felices. Tengo vídeos, tengo fotos, tengo todo". Asegura que habla todos los días con su padre: "Sí, todos los días. Hablo todos los días, la Nochebuena, la Nochevieja, todos los días hablo con él".



Zayra Gutiérrez da un paso más en su relación con Miki Mejías y adoptan un perro: "Genial, genial. Ya tenemos aquí a nuestro cachorro perruno". Su relación empezó con una bonita amistad y asegura que al año nuevo le piden seguir igual de enamorados como hasta ahora: "Seguir igual de enamorados, de bien y de momento, poco más".



En cuanto a cómo ha pasado las Navidades las ha pasado con su abuela y lo han pasado bien: "Muy bien, con la familia y súper bien". No cabe duda de que Zayra Gutiérrez está pasando por uno de sus mejores momentos personales y prueba de ello es la ilusión que desprende a cámara.