Yolanda Díaz entra en la polémica y defiende como Garzón que España debe seguir apostando por la ganadería sostenible

Dos ministras socialistas desautorizaron esta mañana al titular de Consumo



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha publicado un mensaje en su perfil de Twitter a propósito de la polémica suscitada por su colega de Consumo, Alberto Garzón, a raíz de sus críticas al sector cárnico español. Díaz asegura que España debe seguir apostando por la ganadería sostenible, como defiende también el titular de Consumo.



"Nuestro país debe seguir apostando por la ganadería sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el F2F, y denunciar aquellas prácticas minoritarias que agravan la crisis climática", ha escrito Díaz.



Y es que, según prosigue la vicepresidenta en el mensaje publicado en la citada red social y recogido por Europa Press, "un Pacto Verde Europeo socialmente justo repercute positivamente en la salud pública".



Este comentario lo ha publicado tan sólo horas después de que desde el Gobierno su portavoz, la socialista Isabel Rodríguez, desautorizara las declaraciones realizadas por Garzón al diario británico 'The Guardian' cuestionando la sostenibilidad y la calidad del producto de las granjas españolas de gran tamaño recalcando que son "a título personal". Previamente también había desautorizado al ministro la titular de Educación, Pilar Alegría.



OTROS APOYOS DE PODEMOS A GARZÓN



"Que Garzón defienda la ganadería extensiva frente a las macrogranjas es lo que deberían hacer no solo todos los ministros, también todas las administraciones. La sostenibilidad es uno de los compromisos de este Gobierno ante Naciones Unidas y no la opinión personal de nadie", ha respondido enseguida el líder del PCE y secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, también a través de Twitter.



La Agenda 2030 apuesta por apoyar la producción sostenible y agroecológica, entendida como la forma de producir alimentos de manera respetuosa con los ecosistemas y las personas, para lo cual ve necesario, entre otras cuestiones, aprobar un plan estatal para la ganadería extensiva.