Vuelve el microteatro de Miami en modo "juntitos pero no revueltos"

Fotografía cedida hoy por el Centro Cultural Español de Miami (CCEMiami) donde aparecen Wilderman García, Sonia Cordobés, Sofía Cañas y María Fernanda Zornosa, elenco de la obra "Me casé por papeles" que se presentará en el festival Microteatro de Miami. EFE/CCEMiami /

Miami, 5 ene (EFE).- El Microtheater Miami, que desde 2012 "atrapa" al público dentro de contenedores de carga en el Centro Cultural Español de estas ciudad (CCEMiami), vuelve tras casi dos años sin funciones por la pandemia y lo hará con cinco comedias para estar "juntitos pero no revueltos", como señalaron este miércoles sus directivos.

"Vamos a tener muchísimo cuidado con el tema de las mascarillas. Nosotros vamos a exigirla para proteger a nuestra gente y a nuestros actores", aseguró a Efe Mayte de la Torre, directora de programación del CCEMiami. "No es cuestión de entrar en ninguna pelea con nadie, sino conseguir que la gente sea solidaria con el otro", añadió.

La próxima temporada de este novedoso concepto que se ha ganado el respaldo del público en esta ciudad del sur de Florida (EE.UU), y que se basa en obras teatrales de muy corta duración, supondrá "una experiencia muy particular para el espectador y para el actor", aseveró De la Torre.

En esta ocasión, en lugar de siete serán cuatro los contenedores metálicos donde, muchas veces con escenografía minimalista, se pondrán en escena los montajes.

Los contenedores abrirán al público el próximo 14 de enero con las obras "Me casé por papeles", "La revancha", "Un viaje muy plus" y "Arróbame", en una temporada que se extenderá hasta el 12 de febrero y con funciones los fines de semana desde los días viernes.

Sin embargo, precisó De la Torre, el pistoletazo de salida se dará el próximo viernes en la pequeña sala CCEBox del propio centro cultural, con la pieza "Huevos rotos", dirigida por Yusnel Suárez y protagonizada por los populares actores cubanos Susana Pérez y Alberto Pujol. Junto a ellos estará también el actor Carlos Acosta Milián.

"La idea es abrir los contenedores porque es así como le gusta a la gente asistir. Ya estábamos en ello cuando empieza lo de (la variante del coronavirus) ómicron. En lugar de siete abrimos cuatro contenedores", detalló la programadora del CCEMiami.

"Tendremos menos público dentro de cada contenedor. Antes entraban a las funciones entre 15 y 20 personas y ahora solo entrarán 10", comentó.

"Mucha gente nos lo ha pedido. Las personas quieren salir y recuperar las cosas que les gustan", remarcó De la Torre.

Por su parte, el presidente del CCEMiami, Julián Linares, indicó que la reapertura de los contenedores es una excelente noticia para la vida cultural de Miami.

"Nos emociona volver a recibirles dentro de los contenedores con obras de excelente calidad y formato, en un nuevo año y con funciones que prometen mantener lo que ha sido Microtheater para la ciudad", precisó Linares en un comunicado.

"Microteatro no para ni un segundo durante todo el año. De momento tenemos esta temporada y el 18 de febrero empieza otra con cinco semanas, y así sucesivamente", añade De la Torre sobre el proyecto que debió cerrar forzosamente por la pandemia de covid-19 a comienzos de 2020.

El impulsor de este formato teatral en la ciudad fue el actor y empresario español Jorge Monje, fallecido en el año 2016.

Monje logró que este novedoso género artístico tuviera una buena respuesta del público en esta ciudad, donde desde 2012 está incorporado plenamente al panorama cultural local.

De la Torre adelantó además que el próximo 13 de enero el CCEMiami inaugurará la exposición virtual "50 fotografías con historia", con obras de 17 artistas españoles que han sido premios nacionales de fotografía.

Se trata de un recorrido por los últimos 80 años de la fotografía en España que comienza con el estallido de la Guerra Civil en 1936.

La muestra está organizada por Acción Cultural Española (AC/E), un ente público dedicado a impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio de España dentro y fuera del país.