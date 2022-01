Uruguay.- PagoNxt (Santander) completa la compra de la compañía uruguaya New Age Data

06-10-2015 Imagen de recurso de un TPV y una tarjeta de crédito. EUROPA ESPAÑA EMPRESAS ECONOMIA



Getnet tendrá su propia red de terminales en Uruguay



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



PagoNxt, la fintech que aglutina los negocios de pagos de Banco Santander, ha completado la adquisición de la compañía uruguaya New Age Data (NAD) a través de su franquicia global de adquirencia Getnet, con lo que avanza en su expansión en Latinoamérica.



La entidad anunció un acuerdo para la compra de NAD el pasado mes de agosto, con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías para la implementación de métodos de pago.



"Como parte de nuestra expansión en América Latina, acabamos de finalizar la adquisición de New Age Data bajo la franquicia Getnet", ha anunciado PagoNxt en sus redes sociales.



NAD está dedicada a la implementación de sistemas transaccionales para puntos de venta y procesamiento de pagos con tarjetas de crédito y débito (POS), sistemas de gestión comercial y facturación electrónica. La compañía lidera actualmente el mercado POS en Uruguay.



Con la adquisición de New Age Data, Getnet contará con su propia red de terminales en Uruguay, lo que permitirá a la marca ofrecer una solución integral en todo el país, según ha informado Pagoxt.