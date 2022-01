Un comité boliviano reporta el aumento de las hospitalizaciones de niños por covid-19

Ciudadanos asisten a vacunarse contra la covid-19 hoy, en La Paz (Bolivia). EFE/ Martin Alipaz

La Paz, 5 ene (EFE).- El Comité Nacional de Inmunización de Bolivia recomendó este miércoles acudir a vacunarse contra la covid-19, especialmente a los niños, ya que se ha reportado en los últimos días un incremento de internaciones de niños por esta enfermedad en el país.

El director de la Sociedad de Pediatría, Víctor Hugo Velasco, explicó en una conferencia de prensa que tienen reportes de que en los últimos días hubo un aumento de internaciones de niños a nivel nacional por complicaciones de esta enfermedad.

Velasco señaló que no cuenta con datos oficiales del número de niños internados ni tampoco sobre la mortalidad, pero que se reportaron casos en hospitales de segundo y tercer nivel de niños que deben ser internados.

Es así que exhortó a los padres de familia a llevar a los puntos de vacunación a los niños mayores de 5 años para que estén protegidos de la covid-19 y también de su variante ómicron, aunque oficialmente esta no se ha detectado en el país.

La inoculación, según autoridades sanitarias, protege de las complicaciones que conlleva esta enfermedad.

El representante destacó algunos de los beneficios de la inmunización como la protección del niño, como también reducir las posibilidades de que la niñez lleve la enfermedad a su familia y que en un futuro cercano se pueda volver a las clases presenciales.

En tanto, la doctora Volga Iñiguez, quien es parte del comité indicó que por la situación de la covid-19 muchos padres de familia han "descuidado" llevar a sus hijos a recibir otras vacunas para prevenir otras enfermedades como la influenza.

Por ejemplo, en el Hospital de Niños Mario Ortíz en la oriental Santa Cruz, la más golpeada por la covid-19, el centro ya está colapsado de casos de niños que requieren internación y además porque más de un centenar del personal sanitario se contagió.

Esta situación derivó en una reunión entre las autoridades sanitarias de ese departamento que concluyeron que cuatro hospitales deben habilitar camas para recibir a niños que lo requieran.

Hasta ahora se aplicaron 542.325 primeras dosis y 335.814 de segundas vacunas a niños y adolescentes de 11 a 17 años, mientras que 260.519 cuentan con la primera dosis y 14.622 con la segunda en niños de 5 a 11 años con la vacuna Sinopharm, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud.

VACUNACIÓN A MAYORES

El presidente del Comité Nacional de Inmunización, Adalid Zamora, pidió que se agilice la vacunación ante las largas filas que se registran en todo el país.

Asimismo pidió que las personas completen su esquema de vacunación, es decir la primera y segunda dosis más la de refuerzo para estar más protegidos ya que hay algunos casos de infectados que solo se aplicaron la primera o ninguna.

"Hay gente que está cumpliendo mucho, pero estamos perjudicados por la gente que no lo está haciendo, hay que animar a que se vacune", subrayó Zamora.

Además recomendó que se refuercen las medidas de bioseguridad como el uso correcto del barbijo y cumplir con el distanciamiento social.

Bolivia vive la cuarta ola de la pandemia, que el pasado martes rompió nuevamente otro récord de contagios que llegó a 9.242 casos en un día, siendo Santa Cruz el que reportó la mayor cantidad de positivos.

El país acumula 631.554 casos de covid-19 y 19.810 decesos desde que se registraron los primeros contagios en marzo de 2020 y el Gobierno declaró emergencia sanitaria ante el incremento de casos.

Por otro lado, la vacunación está avanzando y se está incrementando desde la disposición del Gobierno de Luis Arce de exigir el carné de vacunación o una prueba PCR negativa desde el 1 de enero para el ingreso a lugares públicos o hacer viajes.

Hasta ahora se aplicaron más de 10 millones de vacunas, entre primeras, segundas y terceras dosis, según el último reporte del Ministerio de Salud.