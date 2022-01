Túnez.- El principal sindicato de Túnez critica a Saied por su 'hoja de ruta' para solucionar la crisis política

Dice que fijar una fecha para las elecciones "no rompe con el mandato individualista y la exclusión"



El principal sindicato de Túnez, la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), ha criticado al presidente del país, Kais Saied, por la 'hoja de ruta' que ha presentado para intentar solucionar la crisis política desatada después de que en julio decidiera arrogarse todas las competencias tras cesar al Gobierno y suspender el Parlamento.



Saied anunció en diciembre un plan que incluye un referéndum constitucional que tendrá lugar el 25 de julio, precedido por una consulta a través de Internet a partir de este mismo mes, así como elecciones parlamentarias en diciembre de 2022.



El sindicato ha señalado en un comunicado firmado por su secretario general, Nurredín Tabubi, que la organización está dispuesta a jugar su "papel nacional" en estas "delicadas circunstancias" por la "peligrosa coyuntura" en el país, antes de decir que apoyo "cualquier iniciativa en torno a grupos patrióticos de la sociedad civil y los partidos políticos".



"Consideramos que poner una fecha a las elecciones, a pesar de las reservas, es un paso esencial que pone fin a la situación excepcional, si bien no rompe con el mandato individualista y la exclusión", ha dicho la UGTT, que ha criticado a Saied por aprobar este plan "sin tener en cuenta a los componentes de la sociedad tunecina".



En este sentido, el sindicato, que en 2015 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, ha lamentado igualmente "la ambigüedad de los mecanismos, la ausencia de medios de supervisión y los peligros de interferencia en el proceso para afectar sus resultados".



"Expresamos nuestra preocupación por la posibilidad de que el mecanismo de consulta electrónica sea una herramienta para imponer unos hechos consumados y lograr un objetivo predeterminado, así como por la deliberada exclusión de partidos y organizaciones que no han estado implicados en dañar los intereses del país", ha apuntado.



De esta forma, ha advertido de que esta deriva "podría llevar a un monopolio del poder y la abolición de la oposición y cualquier otra autoridad". "Subrayamos la necesidad de respetar los derechos y las libertades", ha dicho en su comunicado, publicado en la red social Facebook, antes de pedir al Gobierno retomar el diálogo y abrir negociaciones sobre los salarios de los funcionarios.



"Pedimos una reforma urgente de las instituciones judiciales para que jueguen su papel a la hora de hacer justicia y garantizar juicios justos", ha dicho la UGTT, que ha solicitado además que "se ponga fin a la impunidad" y que "nadie esté por encima de la rendición de cuentas".



Saied ha sido muy criticado por sus medidas excepcionales, especialmente por parte del partido islamista Ennahda, que se impuso en las últimas elecciones y contaba con la mayoría en el Parlamento. Así, la formación ha acusado al mandatario de dar un "golpe de Estado".



La Constitución tunecina de 2014 solo permite suspender el Parlamento durante 30 días, un plazo ampliamente superado, si bien Saied afirmó recientemente que dicha Carta Magna "no tiene legitimidad", lo que ha sido criticado por varios partidos, incluido el islamista Ennahda, que dominaba la mayoría de los escaños en el órgano legislativo.