Trump cancela rueda de prensa en Florida por "parcialidad" de investigación

Miami, 4 ene (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este martes la cancelación de la rueda de prensa prevista para el próximo jueves en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, debido, dijo, a "la total parcialidad" del Comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"A la luz de la total parcialidad y deshonestidad del Comité de Demócratas No Electo del 6 de enero, dos republicanos fallidos y los Medios de Comunicación Falsos, cancelo la conferencia de prensa del 6 de enero en Mar-a-Lago", expresó el republicano en un comunicado.

Trump celebrará en su lugar un mitin el próximo 15 de enero en Arizona en el que abordará "muchos de esos temas importantes", dijo.

"Lo que se ha vuelto cada vez más obvio para todos", aseguró el republicano, es que no se informó a través de los medios de que la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, y el sargento de Armas del Capitolio "negaron" las solicitudes de que la Guardia Nacional o el Ejército "estuvieran presentes en el Capitolio".

Sobre el citado Comité, Trump afirmó que se trata de un "encubrimiento de los demócratas" y que "los medios de comunicación son cómplices".

Con motivo del primer aniversario del asalto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará este jueves un discurso en el que condenará el "odio" que provocó el ataque y las "mentiras" que desde entonces ha difundido el trumpismo para intentar justificarlo.

El Comité del Congreso está formado por nueve miembros, solo dos de ellos pertenecen al Partido Republicano, y su investigación es meramente informativa porque no tiene capacidad de sancionar a nadie. EFE

