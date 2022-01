Trump cancela conferencia en aniversario de ataque a Capitolio

(Bloomberg) -- El expresidente Donald Trump canceló abruptamente una conferencia de prensa que había programado para que coincidiera con las celebraciones del ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus partidarios, argumentando que en su lugar proporcionaría comentarios en un mitin planeado para el 15 de enero en Arizona.

Trump no especificó por qué estaba cancelando el evento en su resort de Mar-a-Lago en Florida que anunció el 21 de diciembre, pero en un comunicado el martes acusó a los medios de comunicación y al comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque mortal de “total prejuicio y deshonestidad”.

En un comunicado el mes pasado para anunciar la conferencia de prensa, Trump sugirió que sus comentarios probablemente se centrarían en sus solicitudes falsas de que el fraude electoral generalizado fue la causa de su derrota ante Joe Biden en noviembre de 2020. El expresidente ha criticado a los republicanos que no han apoyado públicamente esas solicitudes.

Politico informó en la noche del martes que la cancelación se produjo luego de que varios senadores republicanos, en entrevistas, expresaran recelo porque el hecho podría obligarlos a enfrentar nuevamente un falso escenario de una elección robada.

Biden y la vicepresidenta Kamala Harris planean hablar en el Capitolio el jueves por la mañana, en tanto que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ha programado eventos que incluyen testimonios de legisladores sobre su experiencia durante el ataque.

