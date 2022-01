Triunfo de Phoenix Suns ante New Orleans Pelicans por 110-123

Phoenix Suns se hizo con la victoria frente a New Orleans Pelicans a domicilio por 110-123 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans cayeron derrotados en casa contra Utah Jazz por 104-115, por lo que tras este resultado sumaron un total de cuatro derrotas seguidas, mientras que los de Phoenix Suns derrotaron fuera de casa a Charlotte Hornets por 99-133, sumando un total de cuatro victorias en sus cinco últimos partidos. Con este resultado, Phoenix Suns lo que le permitiría acceder a los puestos de Play-off con 29 victorias en 37 partidos jugados. Por su parte, New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con 13 victorias en 38 partidos disputados.

Durante el primer cuarto los jugadores de Phoenix Suns fueron los principales protagonistas, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2 y tuvieron una diferencia máxima de 16 puntos (24-40) y concluyó con un 31-42. Después, durante el segundo cuarto redujeron diferencias los locales, de hecho, consiguieron un parcial de 12-2, el cual acabó con un resultado parcial de 23-22. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 54-64 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo visitante se distanció en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 10-2 y llegó a ir ganando por 15 puntos (73-88) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 30-31 y un 84-95 total. Finalmente, en el último cuarto los visitantes lograron distanciarse nuevamente en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial de 14-2 y llegaron a ir ganando por 16 puntos (106-122) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 26-28. Tras todo esto, el duelo terminó con un resultado final de 110-123 a favor del equipo visitante.

En el transcurso del encuentro destacaron las intervenciones de Devin Booker y Mikal Bridges, que consiguieron 33 puntos, cuatro asistencias y nueve rebotes y 23 puntos y dos rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Jonas Valanciunas y Devonte' Graham, con 25 puntos, dos asistencias y 16 rebotes y 28 puntos, seis asistencias y un rebote respectivamente.

Tras conseguir la victoria, en el próximo encuentro Phoenix Suns medirá sus fuerzas con Los Angeles Clippers en el Phoenix Suns Arena, mientras que el próximo rival de New Orleans Pelicans será Golden State Warriors, con el que se medirá en el Smoothie King Center.