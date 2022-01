"Súper Sorda", el cómic de Cece Bell, es ahora una serie de dibujos animados

Imagen de la serie "Súper Sorda" ("El Deafo"). EFE/Foto cedida por Apple TV

Madrid, 5 ene (EFE).- Las memorias en forma de novela gráfica de la escritora estadounidese Cece Bell, "Súper Sorda" ("El Deafo"), que recibieron el premio Newbery de literatura infantil y fueron 'bestseller', llegan ahora al hogar de su público convertidas en una miniserie animada, que se estrena el 7 de enero en Apple TV.

La miniserie, que se estrena al completo, sigue los pasos de la perspicaz niña Cece, que pierde la audición y necesita encontrar a su superhéroe interior porque, si ir a la escuela y hacer nuevos amigos siempre es difícil, cuando se lleva un voluminoso audífono colgado en el pecho parece prácticamente imposible.

Pero Cece tiene un alter ego, Súper Sorda, un personaje que le ayudará a enorgullecerse de eso que la hace extraordinaria, al igual que le pasó de verdad a su creadora, Cece Bell.

La serie original de Apple está producida y escrita por Will McRobb ("Harriet the Spy", "Harriet la espía"), coproducida por Claire Finn para Lighthouse Studios, y dirigida por Gilly Fogg ("Bob the Builder", "Bob y sus amigos"), y la propia Bell colabora como productora ejecutiva.

Cuenta además con una enérgica banda sonora, de Katie Crutchfield, alias Waxahatchee, que tendrá un lanzamiento simultáneo el mismo día 7; el single "Tomorrow" ya está disponible en streaming.

La novela gráfica llegó a España en 2017, con un montón de historias individuales sobre los sentimientos de la infancia de Bell, una narración compleja a la que dedicó cinco años en los que el dibujo fue lo más costoso, según dijo entonces la autora en una entrevista con Efe.

Asimismo, explicó que trabajó "muy duro" para contar esta historia desde el punto de vista de un niño, no desde el de un adulto.

"Eso significaba tratar de mostrar algunos sentimientos muy complicados con los que no estoy de acuerdo necesariamente ahora. También significaba retratarme con una mala actitud sobre ciertas cosas, como el lenguaje de signos", confesaba la ahora productora ejecutiva de la serie.

En cuanto al humor, herramienta principal contra la dureza de muchas de las situaciones por las que pasa la protagonista Cece, Bell considera que así también hace que las discapacidades sean "menos atemorizantes para niños y adultos".