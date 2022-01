Rivian cae tras acuerdo de Amazon por camionetas de Stellantis

(Bloomberg) -- Rivian Automotive Inc. retrocedió después de que Amazon.com Inc., uno de sus mayores patrocinadores y clientes, acordara comprar camionetas de reparto eléctricas a batería del fabricante de automóviles rival Stellantis NV.

Los primeros vehículos bajo el nuevo pedido vencen el próximo año, dijo Stellantis el miércoles. No reveló el tamaño del acuerdo, pero el director ejecutivo, Carlos Tavares, señaló que el pedido era por un “número significativo” de unidades.

El acuerdo es una amenaza para Rivian, que ha sido vista como uno de los pioneros en un gran grupo de nuevas empresas de vehículos eléctricos que persiguen al lider del mercado, Tesla Inc., en parte debido al respaldo de Amazon. En 2019, el gigante tecnológico ordenó 100.000 camionetas de reparto eléctricas de Rivian, de las cuales, las primeras 10.000 deben entregarse a fines de este año.

La caída se suma al reciente retroceso de Rivian después de que las acciones superaran brevemente los US$100.000 millones en valor de mercado, en ese momento el fabricante tuvo una valoración mayor a la de Ford Motor Co., y General Motors Co. tras su salida a bolsa en noviembre.

Rivian no respondió a una solicitud de comentarios.

Según la normativa reguladora de la presentación del 1 de octubre de Rivian, el gigante del comercio electrónico tiene derechos exclusivos sobre las camionetas de Rivian durante cuatro años, a partir del punto de entrega de la primera unidad. Las entregas comenzaron en diciembre. Amazon tiene derecho de preferencia sobre cualquier camioneta construida por dos años adicionales después de eso.

Sin embargo, los términos del acuerdo descritos en la presentación permiten a Amazon trabajar con otros fabricantes de automóviles en camionetas de reparto eléctricas.

