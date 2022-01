Ring de Amazon presenta sensor que detecta rotura de ventanas

El detector Ring Glass Break de Amazon anunciado en el evento CES 2022.

(Bloomberg) -- Ring, de Amazon.com Inc., lanzó un sensor para detectar roturas de vidrio, en aras de reforzar su sistema de seguridad para el hogar y ayudar a los consumidores a determinar si alguien está tratando de entrar de manera forzada a su casa.

El sensor interior de US$39,99, llamado Ring Glass Break Sensor, puede detectar si una ventana está rota o agrietada desde una distancia de hasta nueve metros, dijo la compañía el miércoles en un anuncio en el evento anual CES en Las Vegas. El sensor utiliza inteligencia artificial para ignorar la rotura de cristales no relacionados con ventanas, como la caída de un plato, según Ring.

Si el sensor determina que se rompió una ventana, puede llegar una notificación al teléfono del usuario. El sensor funciona con los sistemas Ring Alarm existentes de la empresa y se puede activar automáticamente una sirena en caso de interrupción. Ring dijo que los pedidos anticipados comienzan el miércoles, pero que el dispositivo se comenzará a enviar a partir del 16 de febrero.

Amazon es uno de varios gigantes tecnológicos que optó por que sus anuncios de productos coincidieran con la feria anual CES a pesar de no asistir de manera presencial.

