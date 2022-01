Ranking HBO en Estados Unidos: Top 9 de las series más vistas de hoy martes, 04 de enero

¿Qué prefieres: aburrirte en una búsqueda interminable de series o disfrutar de la emoción de estas mismas series? ¡La diferencia está solo a un clic de distancia!

En su plataforma de transmisión, HBO cuenta con un listado de las últimas tendencias de sus contenidos en Estados Unidos, donde se catalogan según las preferencias de todos los usuarios. ¡Todo en tiempo real! Así que, en vez de salir de caza para encontrar aquello que buscas, mejor túmbate en el sillón y deléitate con nuevas sensaciones.

1. And Just Like That…

Este nuevo capítulo de “Sex and the City” sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

2. Insecure

Issa (Issa Rae) y Molly (Ivone Orji) son dos jóvenes amigas negras que viven su día a día en la ciudad con todo lo que ello implica. Insecure se centra así en las incómodas experiencias por las que ambas tienen que pasar, incluyendo episodios racialmente ofensivos. Esta nueva serie cuenta con una temática similar al trabajo previo de Rae, especialmente con su exitosa serie web, titulada The Misadventures Of Awkward Black Girl (Las desventuras de una torpe chica negra, en español), reconocida con el premio Shorty a mejor web serie. Insecure es una serie de comedia protagonizada por la personalidad de YouTube Issa Rae y dirigida por Melina Matsaoukas, mejor conocida por su trabajo en la producción de vídeos musicales y anuncios para televisión. Michael Rotenberg, Dave Beky y Jonathan Berry producen este proyecto televisivo desarollado para HBO junto a Rae. Esta comedia está co-creada por Rae y el comediante, actor y productor Larry Wilmore (The Office).

3. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

4. El show de Larry David

Hay personas que parecen haber sido maldecidas con la ley de Murphy: si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Larry David se considera una de ellas. El creador y productor de Seinfield, una de los programas más laureados de la historia de la televisión, se interpreta a sí mismo en esta rompedora serie donde, en un ambiguo punto entre la realidad y la ficción, seguimos su día a día que se desarrolla entre celebridades y gente de la calle que nunca sabemos si están o no interpretando un guión. Somos así testigos de su peculiar y ácida visión de todo lo que le rodea y de su don para convertir situaciones cotidianas como ir al cine o atender una llamada telefónica en verdaderos despropósitos. Larry David, ganadora de un Globo de Oro a la mejor comedia y nominada a veinte premios Emmy, parte de un planteamiento completamente subversivo que la convierte en la serie más divertida y corrosiva de los últimos años. Diferente a cualquier otra cosa que se pueda ver hoy día en televisión.

5. Cómo meterse en un jardín

Una pareja británica aparentemente normal se convierte en el centro de una investigación extraordinaria cuando se descubren dos cadáveres en el jardín trasero de una casa en Nottingham.

6. 13 fantasmas

Arthur Kriticos y sus dos hijos, Kathy y Bobby, sólo se tienen los unos a los otros tras haberlo perdido todo. Jean, mujer de Arthur y madre de sus hijos, murió en un incendio que dejó al resto de la familia sin nada, hasta que de repente, Arthur hereda una extraña casa de su misterioso y excéntrico tío Cyrus. La casa está hecha de acero y de cristal y es una maravilla de la arquitectura moderna, con muchos espacios abiertos, impoluta y de líneas rectas. A Arthur y los chicos les cuesta creer su golpe de buena suerte y al llegar a la nueva casa admiran la elegancia de sus paredes de cristal. Lo que no saben es que la casa de la luz guarda un oscuro secreto.

7. A Black Jesus

Durante muchos siglos, en un pequeño pueblo de la frontera sur de Europa, la gente ha estado adorando la estatua de un Jesús negro. Un ghanés de 19 años llamado Edward, huésped del centro de refugiados que es objeto de gran debate en el pueblo, pide llevar la estatua en la procesión anual y ponerse al lado de los lugareños blancos que llevan su carga. La comunidad se divide. En un viaje que explora el origen del miedo y el prejuicio hacia 'los otros', los habitantes de este pequeño pueblo europeo se ven forzados a cuestionar su propia identidad, empezando por el propio icono de su creencia: un Jesús negro. (FILMAFFINITY)

8. Harry Potter: El Torneo de las Casas de Hogwarts

Este acontecimiento especial en cuatro partes mostrará a fans del universo mágico que quieran poner a prueba sus conocimientos sobre Harry Potter. Lucharán entre sí para conseguir el mayor de los honores: ganar la Copa de las Casas

9. The Flight Attendant

La asistente de vuelo Cassandra Bowden se despierta en su habitación de hotel con resaca de la noche anterior en Dubai con un cadáver a su lado. Temerosa de llamar a la policía, continúa su mañana como si nada. En Nueva York, los agentes del FBI la reciben y la interrogan sobre su reciente escala en Dubai. Aún incapaz de reconstruir la noche, comienza a preguntarse si ella podría ser la asesina.

¿Estabas al tanto del renombre de las series en parrilla que te ofrece HBO?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones televisivas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado HBO para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.