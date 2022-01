Ranking Disney+ en Colombia: Top 8 de las series más vistas de hoy martes, 04 de enero

Disney+ nos facilita a sus suscriptores la lista de las 8 series más vistas en Colombia en su plataforma de transmisión. Si deseas conocer cuáles son los contenidos más exitosos en términos de audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Ojo de Halcón

Ahora como un ex Vengador se encuentra en una misión simple: la de reunirse con su familia por Navidad. Pero no lo tendrá tan fácil cuando alguien del pasado de Barton amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño. Pero no se encontrará solo, ya que tendrá la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con un día en convertirse en una super heroína que siempre ha soñado llegar a ser.

2. El libro de Boba Fett

El legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand deben navegar por el inframundo de la galaxia cuando regresen a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que una vez gobernó Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

3. Los Simpson

Comedia americana de animación creada por Matt Groening para la compañía Fox. La serie es una parodia satírica del estilo de la clase media americana encarnada por una familia con ese mismo nombre, compuesta por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. La trama se desarrolla en la ciudad ficticia de Springfield y parodia la cultura, la sociedad, la televisión estadounidense y muchos otros aspectos de la condición humana.

4. Loki

La nueva serie "Loki", de Marvel Studios, empieza allí donde terminó "Vengadores: Endgame". En ella, el voluble villano Loki vuelve a ganarse el apodo de Dios del Engaño.

5. ¿Qué pasaría si..?

Inspirándose en los cómics del mismo nombre, cada episodio explora un momento crucial del Universo Cinematográfico Marvel.

6. Bienvenidos a la Tierra

Will Smith, cuya curiosidad y asombro es positivamente contagioso, es guiado por exploradores de National Geographic que viajan a diferentes rincones del mundo para conocer de cerca los espectáculos más extraños, inusuales, peligrosos y emocionantes del planeta.

7. Bruja Escarlata y Visión

Bruja Escarlata y Visión de Marvel Studios combina el estilo de «sitcom clásicas» con el Universo Cinematográfico de Marvel. Wanda Maximoff y Visión, dos seres súper poderosos que viven sus vidas cotidianas ideales, comienzan a sospechar que no todo es como parece.

8. The Mandalorian

En el anárquico período tras el hundimiento del Imperio Galáctico, un cazarrecompensas con armadura conocido solo como El Mandaloriano emprende una misión bien remunerada aunque enigmática.

¿Estabas al tanto del renombre de las series en parrilla que te ofrece Disney+?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones televisivas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado Disney+ para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.