Ranking Apple en Uruguay: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy miércoles, 05 de enero

1. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

2. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

3. Club del Inversor

Una comunidad activa que trabaja en pro de que todos seamos inversores.

4. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

5. El podcast de Cristina Mitre

Este es el podcast de la periodista y escritora Cristina Mitre, autora del conocido blog thebeautymail.es. Todas las semanas, Cristina te sorprenderá con una entrevista a un experto del mundo de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te veas bien y te sientas mejor. Si quieres estar bien informado sobre todo lo que tiene que ver con belleza y salud, tenemos una cita todos los domingos. ¡Bienvenido! Si quieres, puedes seguir a diario a Cristina en su blog y en sus redes sociales.Instagram @thebeautymailFacebook Cristina Mitre Aranda

6. Historias del Uruguay

Historias del Uruguay te trae relatos de jaguares y pumas, esclavos orientales, cápsulas del tiempo, brujas, gauchos pendencieros, tesoros escondidos, costumbres cotidianas de antaño y leyendas en todo el territorio de la Banda Oriental.

7. Libros para Emprendedores

En cada episodio se resume un libro de utilidad para emprendedores o para aquellos que quieran serlo algún día. Libros de negocios, marketing, ventas, inspiración, motivación, educación, gestión de personal, hablar en público, gestión económica, relaciones y networking. Un podcast de Luis Ramos, emprendedor, empresario y experto en Marca Personal.Con más de 40 millones de descargas, Libros para Emprendedores es el podcast de Negocios más escuchado del mundo. See

8. Short Fine Legs

Welcome to Short Fine Legs. A cricket podcast that spits off a length into the corridor of uncertainty. A tantalising delivery of hostile snorters that gets tongues wagging like errantly wafting bats. Mostly it's just jargon. Daniel Gallan is a freelance journalist who has spent too much of his life watching highlights of Brian Lara and poring over old scorecards. Join him and an array of guests from the world of cricket.

9. Meditación para dormir

Bienvenidos al podcast de, Meditación para dormir, aquí encontrarás tu momento para desconectar del día y conectar contigo. Piensa en este rato como tu momento del día para conseguir paz mental, eliminar el estrés, eliminar la ansiedad y sentirse mejor. Para descansar, dormir bien y despertar feliz.Meditación guiada para dormir profundamente, practica esta meditación del bienestar para dormir en paz y combatir el insomnio.En cada episodio compartiré una meditación guiada para dormir y una historia que invita a reflexionar sobre diversas cuestiones, que, en algunos momentos de..

10. Libros de desarrollo personal y profesional

Las ideas clave de los mejores libros de desarrollo personal y profesional. Aplica los métodos de líderes y expertos y alcanza tu mejor versión. Descárgate Aureo y descubre mucho más contenido: https://bit.ly/aureo_app

