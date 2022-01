Rallys/Dakar.- Carlos Checa no toma la salida en la cuarta etapa y no renuncia a retomar la carrera

05-01-2022 El piloto español Carlos Checa en el Dakar 2022. ORIENTE PRÓXIMO ASIA ARABIA SAUDÍ DEPORTES PRENSA CARLOS CHECA



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El piloto Carlos Checa no pudo tomar la salida en la cuarta etapa del Dakar 2022, después de volcar en la tercera jornada, aunque no renuncia a retomar la carrera cuando su coche, el Óptimus, esté "totalmente reparado" y "en condiciones de seguir"



"Quiero poner en valor el gran trabajo de todos los miembros del equipo MD Rallye Sport que han estado trabajando hasta altas horas para poder dejar el Óptimus en condiciones de seguir. Finalmente no ha sido posible, pero esta circunstancia no nos va a detener. Queremos seguir en carrera lo antes posible y pensamos hacerlo cuando el coche esté totalmente reparado con las piezas que vienen de Francia", indicó Checa desde Arabia Saudí en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.



Los mecánicos del MD Rallye Sport estuvieron trabajando en el maltrecho buggy del piloto español hasta bien entrada la madrugada, pero fue imposible tenerlo a tiempo para tomar la salida esta mañana en Al Qaisumah, por la falta de algunas piezas.



Así, Checa decidió esperar a que lleguen los recambios que ya han sido enviados desde Francia y volver a la carrera tan pronto como sea posible para seguir acumulando experiencia en la exigente prueba.



"Podemos hacerlo hasta el domingo y estoy decidido a ello porque es muy importante seguir sumando kilómetros y experiencia en el Dakar de cara al futuro mucho más allá de las clasificaciones. Afortunadamente Ferrán y yo estamos bien, aunque en mi caso no puedo evitar estar enfadado por no haber evitado el incidente de ayer. Mi experiencia en competición me ha enseñado que los errores están para aprender de ellos y no sirve de nada obsesionarse, hay que asumirlos y aprender la lección", concluyó el piloto español.