Rally/Dakar.- Joan Barreda: "Ha sido un buen día para recortar tiempo en la general"

El piloto español Joan Barreda (Honda) se mostró satisfecho por conseguir este miércols un nuevo triunfo en motos en una quinta etapa "muy dura" del Rally Dakar 2022, y celebró haber tenido "un buen día para recortar tiempo en la general", aunque sabe que todavía debe ir "kilómetro a kilómetro".



"Ha sido una etapa muy dura, con todo tipo de terrenos, pero, con todo, ha sido un buen día para recortar tiempo en la general. He salido desde muy atrás y, como me sentía fuerte, he atacado durante toda la jornada", señaló Barreda en declaraciones recogidas por la web del Dakar.



El castellonense confesó que está "bien" a nivel físico. "Tengo solo una pequeña tendinitis en el brazo que me está dando un poco de guerra desde que me caí en las piedras el primer día. Me ha provocado una pequeña inflamación, pero me las estoy apañando para atacar", apuntó.



Por otro lado, el de Honda no esconde que "el objetivo, claro está, es conseguir una buena posición, pero hay que ir paso a paso y kilómetro a kilómetro", mientras que también le ilusionaría alcanzar o superar el récord de 29 victorias de etapa de los franceses Cyril Despres y Stéphane Peterhansel. "Estaría genial y la verdad que es mucho más de lo que había soñado", admitió.