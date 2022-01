Presidente kazajo pide cordura ante protestas por subida precios combustibles

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, pidió hoy cordura a los miles de manifestantes que protestan en distintas localidades del país contra la subida de los precios del gas licuado de petróleo al tiempo que declaró el estado de emergencia en dos escenarios de las protestas. EFE/ Muhtar Holdorbekov

(Actualiza con declaración de estado de emergencia en dos escenarios de protestas)

Moscú/Nur-Sultán, 4 ene (EFE).- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, pidió hoy cordura a los miles de manifestantes que protestan en distintas localidades del país contra la subida de los precios del gas licuado de petróleo al tiempo que declaró el estado de emergencia en dos escenarios de las protestas.

"Queridos compatriotas, nuevamente les hago un llamamiento para que sean prudentes y no sucumban a las provocaciones internas y externas", dijo Tokáyev en un discurso televisado.

El mandatario kazajo advirtió contra los ataques a representantes de las fuerzas del orden durante las manifestaciones, que se extendieron a varias ciudades, y recordó que eso es "un delito".

"No necesitamos un conflicto, sino tener confianza mutua y dialogar", dijo.

Según un decreto publicado en la web presidencial, a partir de la medianoche se declara el estado de emergencia en la ciudad de Almaty, antigua capital kazaja y la mayor ciudad del país, y la región occidental de Mangystau, donde se originaron las protestas a principios de este año.

El documento precisa que el estado de emergencia estará en vigor hasta el 19 de enero debido a la "escalada de la situación" y la necesidad de garantizar el orden público.

A la vez, en las redes sociales comenzaron a circular imágenes de enfrentamientos entre policías y manifestantes, así como vídeos de coches policiales en llamas.

El Gobierno ya prometió bajar los precios de los combustibles, que subieron a partir del 1 de enero, pero esta noticia por el momento no ha repercutido en la magnitud de las protestas.

Se trata del segundo mensaje de Tokáyev a lo largo de esta jornada para calmar los ánimos de los manifestantes kazajos, que comenzaron a salir a las calles el pasado 2 de enero.

Horas antes, el dirigente kazajo pidió a sus compatriotas a "no dejarse llevar" por llamamientos de personas que quieren "dinamitar la estabilidad" en el mayor país de Asia Central y "romper la unidad" del pueblo.

Asimismo, prometió que las exigencias de carácter social y económico que expresan los participantes en las protestas serían estudiadas aparte durante una reunión gubernamental este miércoles.

De acuerdo con los medios, en algunas localidades los manifestantes exigen reunirse con el presidente y en otras, proclaman consignas antigubernamentales.