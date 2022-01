Portaltic.-Jabra muestra en CES 2022 su cámara personal PanaCast 20 y los nuevos auriculares inalámbricos deportivos Elite 4 Active

05-01-2022 Auriculares inalámbricos Elite 4 Active POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JABRA



MADRID, 5 (Portaltic/EP)



Jabra ha ampliado en CES 2022 su catálogo de auriculares inalámbricos con los nuevos Elite 4 Active, diseñados para usuarios que realizan actividad física, y ha mostrado la cámara personal PanaCast 20 para el trabajo híbrido, con vídeo 4K HDR y procesamiento local de inteligencia artificial.



El último producto de la gama Elite de Jabra, Elite 4 Active, con diseño tipo 'buds', cuenta con Google Fast Pair, una tecnología que permite vincular los aurocilares con un móvil Android sin pulsar ningún botón, y la certificación de Amazon Alexa.



La compañía señala que para conseguir una mayor inmersión en lo que se está escuchando, ofrecen cancelación activa de ruido (ANC) y un ecualizador personalizable. Con la tecnología HearThrough, el usuario puede tener una mayor percepción del entorno, en caso de que vaya por la calle.



Estos auriculares inalámbricos están diseñados para su uso durante la actividad física, por lo que son resistentes al agua y al polvo con la clasificación IP57 y se pueden ajustar de forma segura, para que no se muevan durante el entrenamiento.



Los Elite 4 Active tienen una batería de larga duración con hasta siete horas de reproducción (y hasta 28 en la carcasa de carga), con capacidad de carga rápida. Cuatro micrófonos ayudan a tener una calidad de sonido buena en las llamadas.



Están disponibles en tres colores, azul marino, negro y menta claro, y con un precio recomendado de 119 euros.



Los Elite 7 Pro tendrán disponible la función 'Bluetooth Multipoint' con la última actualización de la aplicación Sound+, que llegará a finales de enero. Desde Jabra explican que con ella los usuarios pueden estar totalmente conectados a dos dispositivos a la vez (profesionales y personales).



Por otra parte, la línea de soluciones de mejora auditiva Jabra Enhance está diseñada para ayudar a los usuarios a escuchar. La última novedad, Jabra Enhance Plus, es un audífono para aquellas personas que experimentan una pérdida auditiva de leve a moderada pero que aún no están preparadas para los audífonos tradicionales de uso diario.



Jabra Enhance Plus incorpora la tecnología Warp Compressor para el análisis de sonidos similares a los del oído humano, para una calidad de sonido más natural y un procesamiento eficiente; y Digital Noise Reduction reduce el ruido para mantener el habla clara. Digital Feedback Suppression, por su parte, evita que la retroalimentación interfiera con la calidad del sonido de la amplificación, mientras que Binaural Beamformer aisla los sonidos de forma direccional.



CÁMARA PERSONAL PANACAST 20



La cámara personal Jabra PanaCast 20 se dirige a los trabajadores híbridos. Cuenta con inteligencia artificial, que se gestiona en el dispositivo con el procesamiento 'edge' para minimizar el riesgo de violaciones de seguridad. También incluye una tapa para cubrir la lente, que añade una capa adicional de privacidad en caso de que se deje encendida de forma accidental.



En cuanto a la calidad de vídeo e imagen, PanaCast 20 ofrece vídeo 4K Ultra HD, vídeo HDR, así como zoom inteligente personalizado, que mantienen en el encuadre al usuario principal, independientemente de su entorno. Y cuenta con corrección automática de la iluminación.