Portaltic.-Dell presenta el portátil XPS 13 Plus, con panel de cristal háptico y teclas de mayor tamaño

05-01-2022 El nuevo portátil XPS 13 Plus. La compañía tecnológica Dell ha presentado en el CES 2022 el nuevo Dell XPS 13 Plus, un rediseño de uno de sus modelos más aclamados, el ordenador portátil XPS 13, en el que se ha inculido un 'touchpad' de cristal háptico y que presenta teclas de un tamaño mayor al del dispositivo anterior. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DELL



MADRID, 5 (Portaltic/EP)



La compañía tecnológica Dell ha presentado en el CES 2022 el nuevo Dell XPS 13 Plus, un rediseño de uno de sus modelos más aclamados, el ordenador portátil XPS 13, en el que se ha inculido un 'touchpad' de cristal háptico y que presenta teclas de un tamaño mayor al del dispositivo anterior.



Tal y como ha señalado el fabricante, esta renovación del ultraportátil está diseñada para albergar un procesador Intel Core de 12ª generación de 28W, 13W más que el de la generación anterior, que era capaz de soportar una potencia de 15W.



Junto con la mejora de su potencia con respecto al modelo anterior, conviene destacar que también tiene la capacidad de integrar ventiladores de mayor tamaño. Estos optimizan el flujo de aire en un 55 por ciento sin aumentar ni el ruido ni la temperatura del equipo.



Se trata de un ordenador portátil en el que se ha optimizado el espacio y se han simplificado los interiores para dar mayor protagonismo al teclado, que gracias a esta amplitud permite que sus teclas tengan un tamaño mayor. Tiene bordes curvos y presenta un panel táctil de cristal con respuesta háptica.



Está equipaso con un panel OLED de 13,4 pulgadas con sistema Eyesafe para el cuidado de la vista, que reduce la luz azul dañina. Además, integra un altavoz cuádruple de rango dinámico alto: dos de ellos se cultan bajo el teclado y otros dos se encuentran en la base del equipo.



También garantiza mayor autonomía con respecto al XPS 13, ya que cuenta con el sistema Express Charge 2.0. Con este, se puede cargar hasta un 80 por ciento del total de su batería en menos de una hora.



XPS 13 Plus estará disponble en la primavera de 2022 en dos colores, platino y grafito, con sistema operativo Windows 11 o Ubuntu 20.04 a un precio de 1.199,99 dólares.



MONITOR DELL ULTRASHARP 32 4K



Junto con el rediseño del XPS 13, la compañía ha presentado el monitor Dell UltraSharp 32 4K, que integra un panel con tecnología IPS Black y micrófonos de matriz dual con cancelación de eco y altavoces de 14W.



Está equipado con una cámara web inteligente que lleva un sensor CMOS 4K HDR Sony STARVIS, que ajusta la luz automáticamente y tiene la capacidad de encuadrar también de forma automática mediante inteligencia artificial (IA).



Es capaz de reproducir contenido con una resolución 4K y es compatible con HDR a 400 nits de brillo. Además, ofrece la función Comfort View Plus, que reduce las emisiones dañinas de la luz azul y conserva la precisión del color.