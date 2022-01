Portaltic.-Acer presenta el nuevo Predator Helios 300 de 165Hz con lo último de Intel y Nvidia

05-01-2022 El portátil Predator 300 Helios POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ACER



MADRID, 5 (Portaltic/EP)



Acer ha presentado en el marco del CES 2022 los nuevos portátiles 'gaming' Predator y Nitro, entre los que destaca el nuevo modelo Predator Helios 300, con pantalla IPS QHD con una frecuencia de actualización de 165 Hz.



Predator Helios 300 (PH315-55) cuenta con un procesador Intel Core i7 de 12ª generación y dos alternativas de GPU (Nvidia GeForce RTX 3080 o Nvidia GeForce RTX 3070 Ti), así como RAM DDR5 de 32GB y 2TB de almacenamiento PCIe Gen4 SSD RAID 0.



Además, incorpora una pantalla IPS de 15,16 pulgadas de 165 Hz con resolución QHD (2.560 x 1.440). Este dispositivo también se puede adquirir en un tamaño mayor, de 17,3 pulgadas, que estará disponible en España a partir de febrero desde 2.399 euros. El de 15,6 pulgadas se podrá comprar por 2.299 euros.



Para mantener el sistema fresco, Predator Helios 300 dispone de un doble ventilador que incluye AeroBlade 3D de 5ª generación y tecnología CoolBost de Acer, que el usuario puede controlar a través del botón PredatorSense.



El nuevo Predator Helios 300 funciona con Windows 11, viene con conectividad Killer DoubleShot Pro (E2600+1675i) y WiFi 6E y una variedad de puertos, incluyendo un HDMI 2.1 para conectar monitores externos o consolas, un puerto Thunderbolt de Tipo C y dos puertos USB 3.2 Gen2.



NITRO 5



Para usuarios que deseen explorar diversas configuraciones se ha presentado el portátil Nitro 5, cuyas opciones pueden llegar hasta el procesador Intel Core i7 de 12ª generación y una GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. También puede equiparse con un procesador AMD hasta Ryzen 6000 Series y una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop.



Está equipado con dos ranuras M.2 SSD (PCIe Gen 4) que ofrecen mayor almacenamiento y una memoria RAM DDR4 3200 de 32 GB (o con hasta 32 GB de memoria RAM DDR5 4800 MHz). Además, la tasa de refresco de su panel QHD es de 165 Hz y tiene un tiempo de respuesta de 3 milisegundos.



No obstante, este portátil también cuenta con una opción de panel FHD de 144 Hz. Ambas pantallas se nutren de la tecnología AMD FreeSync, que evita los parpadeos en la pantalla y mejora la fluidez durante el juego.



Este equipo viene con Windows 11 y un chasis rediseñado que cuenta con refrigeración de doble ventilador, una entrada en la parte superior e inferior del chasis y cuatro puertos de escape. También ofrece audio inmersivo DTS:X Ultra y varios puertos, incluyendo HDMI 2.1 y soporte para USB 3.2 Gen 1 y Gen 2. El modelo de Intel también incluye un puerto Thunderbolt 4 de Tipo C, mientras que el modelo con tecnología AMD incluye USB 4.



Acer Nitro 5 estará disponible en España a partir de febrero con un rango de precios que depende del procesador que lleve integrado y la dimensión de su pantalla. Así, el Intel de 15,6 pulgadas saldrá a la venta por 1.549 euros, mientras que el de mayor tamaño (17,3 pulgadas) estará disponible a partir de marzo desde 1.649 euros.



Los que están equipados con procesador AMD solo ofrecen la configuración de 15,6 pulgadas y llegarán al mercado español en abril de este año a un precio de 1.599 euros.



PREDATOR TRITON 500 SE



Para aquellos usuarios que busquen un dispositivo de menor grosor, Acer ha recomendado el Predator Triton 500 SE (PT516-52s), que tiene 19,99 mm (0,75 pulgadas) en su punto más delgado.



Cuenta con un procesador Intel Core i9 de 12ª generación, una GPU Nvidia GeForce rtx 3080 Ti y 32 GB de memoria LPDDR5 a 5200 MHz, así como 2 TB de almacenamiento PCIe Gen 4 de alta velocidad.



Su solución de refrigeración se caracteriza por usar un sistema de triple ventilador, que incluye dos ventiladores 3D AeroBlade de 5ª generación con 89 aspas metálicas cada uno. Gracias a la tecnología Vortex Flow, redirecciona el flujo de aire que generan estos ventiladores a los componentes.



La pantalla es de 16 pulgadas y tiene una frecuencia de refresco de 240 Hz, así como un tiempo de respuesta de 3 milisegundos. Incluye varias conexiones: dos puertos Thunderbolt 4 de Tipo C y un puerto HDMI 2.1, con el que se pueden visualizar imágenes en 4K a 120 Hz conectándolo a una pantalla externa.



Este modelo llegará al mercado español en el mes de febrero y se comercializará a un precio de salida de 3.499 euros tanto a través de la página web de Acer como en espacios de distribución oficiales.



MONITORES ENFOCADOS AL 'GAMING'



Junto con los nuevos portátiles para 'gaming', el fabricante taiwanés ha dado a conocer los nuevos monitores de la familia Predator, entre los que destaca un monitor con panel 4K de 48 pulgadas y una tasa de refresco de 138 Mhz.



Se trata del monitor Predator CG48, que presenta un panel OLED con tecnología HDR10 y una cobertura del 98 por ciento de la gama de colores DCI-P3. Cuenta con tecnología AMD FreeSYnc Premium Pro, que fomenta una experiencia de juego fluida y con una frecuencia de refresco variable (VRR) que minimiza el parpadeo.



Su tiempo de respuesta es de hasta 0,1 milisegundo, lo que facilita jugar con títulos 4K de mayor velocidad. Según ha indicado la compañía, este equipo estará disponible en España a partir del tercer trimestre de 2022 desde 2.199 euros.



Junto a este panel, Acer ha destacado los monitores Predator X32 y X32 FP, con frecuencias de refresco de 160 Hz y 165 Hz, respectivamente. Son UHD de 32 pulgadas que integran paneles IPS para ofrecer retroiluminación miniLed de 576 zonas.



El monitor Predator X32 estará disponible en España a partir del tercer trimestre de este año desde 1.899 euros, mientras que la versión X32 FP se podrá adquirir en el segundo trimestre del año desde 1.599 euros.



SOMBREMESAS CON PREDATOR FROSTBLADE



En esta edición de CES 2022 también se han presentado nuevos sobremesas también destinados a los 'gamers', entre los que se encuentra el Predator Orion 5000. Se trata de un sobremesa que integra el procesador Intel Core i7 de 12ª generación sobre un chipset H670 de Intel y tarjeta Nvidia GeForce RTX 3080 GPU.



Este sobremesa funciona con el sistema operativo Windows 11, tiene 64 GB de memoria RAM DDR5 de 4000 MHz y hasta 2 TB de almacenamiento SSD PCIe 4.0 M.2. Está equipado con ventiladores Predator FrostBlade 2.0 con iluminación ARGB, que mantienen refrigerados los componentes internos de la CPU. Su diseño permite optimizar el flujo de aire y reducir vibraciones y ruidos.



Para reducir la latencia, presenta un controlador de Ethernet Killer E3100G 2.5G, además de Intel Wi-Fi 6E, cuatro puertos USB (tres de tipo A y uno de tipo C) y sistema DTS:X Ultra, que ofrece a los jugadores un sonido envolvente de 360 grados.



Estos modelos de sobremesa estarán disponibles en España a partir del mes de marzo y su precio de salida se sitúa en 1.999 euros.



MEDIA TORRE 'GAMING' CON HASTA 6 TB DE DISCO DURO



Otra de las incorporaciones en el apartado 'gaming' de Acer es el PC Predator Orion 3000, una media torre con un procesador Intel Core i7 de 12ª generación, chipset Intel B660 y tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3070 GPU.



También incorpora tres ventiladores Predator FrostBlade 2.0 para refrigerar los componentes internos y presenta 64 GB de memoria DDR4 de 3200 MHz y 2 TB de almacenamiento SSD PCIe NVMe, que ofrece una mayor velocidad en la experiencia del juego.



De manera adicional, para aquellos usuarios que necesiten mayor almacenamiento, se incluyen 6 TB en un disco duro SATA3. El sobremesa estará disponible en España a partir de marzo desde 1.299 euros.