Polonia se clasifica tras acabar con Argentina y espera a España

El tenista polaco Kamil Majchrzak, en una imagen de archivo. EFE/EPA/JASON O'BRIEN

Melbourne (Australia), 5 ene (EFE).- El equipo polaco se confirmó como el primer combinado clasificado como primera del grupo D después de superar en el último cruce a Argentina, con quien llegaba empatada con pleno de victorias, por 2-0 a falta de disputarse el encuentro de dobles, y espera en las semifinales a una España que podría sentenciar su pase ante Serbia esta tarde.

“Estoy muy contento por mi equipo. Sabía que él lucharía todas las bolas. Diego ha jugado muy sólido en los últimos puntos de ‘break’ a mi favor”, aseguró un emocionado Hubert Hurcakz tras alcanzar unas semifinales de Copa ATP por primera vez en su carrera.

Schwartzman, que llegaba al duelo después de superar al griego Stefanos Tsitsipas (4) este lunes, sufrió más de lo esperado ante un atento Hurcakz al resto que dispuso de once pelotas de rotura en las dos mangas disputadas.

A pesar de la superioridad polaca, el pundonor del porteño le mantuvo a flote hasta el final de un segundo set que acabó cediendo tras dejar escapar su servicio con 4-4 tras salvar tres pelotas de ‘break’.

En el primer punto de la mañana, el polaco Kamil Majchrzak no quiso despertarse del sueño que atraviesa y superó a Federico Delbonis, quien ocupa 73 posiciones por encima de él en el ranking, por 6-3 y 7-6(3) para establecer un balance positivo de 3-0 en individuales en la actual edición de la Copa ATP.

“Ha sido muy complicado. Estuve dos veces con un ‘break’ de ventaja en el segundo set y no pude cerrarlo. Ha sido un partido muy intenso y estoy muy feliz de haber convertido ese último punto”, comentó Majchrzak.

España es la mejor posicionada para conquistar el grupo A y con ello enfrentarse en las semifinales a Polonia en la tarde de este viernes en la Ken Rosewell Arena.