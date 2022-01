Peso colombiano anota mayor alza en casi tres semanas: Andes FX

(Bloomberg) -- Todas las monedas andinas avanzan el miércoles, con el peso chileno que se cotiza en sus niveles previos a las elecciones y la divisa colombiana que registra la mayor alza desde el 17 de diciembre. El índice del dólar spot de Bloomberg, por su parte, pierde cerca de 0,3%, mientas que el crudo WTI sube 1,8%.

El peso chileno se apreciaba 1,4% a 835,51 por dólar, un nivel visto por última vez el 9 de diciembre. El promedio móvil de 50 días de 831,87 opera como una barrera a corto plazo del peso. Un proyecto de ley de gastos asociado al plan de pensiones universal garantizado del presidente de Chile, Sebastián Piñera, probablemente debilite las cuentas fiscales del país y aumente la deuda pública, según la corredora local LarrainVial.

El peso colombiano, por su parte, se fortalecía 0,95% a 4.042,59 por dólar. El próximo catalizador local clave es el IPC de diciembre, que se publica esta noche. Se estima que la inflación se ubicará en 5,41%, su nivel más alto desde enero de 2017.

El sol peruano, en tanto, amplía sus ganancias por cuarto día, subiendo un 0,13% a 3,9530 por dólar. La moneda se fortaleció brevemente más allá del promedio móvil de 200 días de 3,9469 hasta el máximo de la sesión de 3,94 antes de reducir las ganancias. El promedio móvil sigue siendo la barrera clave a corto plazo del sol.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

