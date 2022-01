Perú declara su tercera ola de covid-19, acelerada por la variante ómicron

Imagen de archivo de brigadas de vacunación recorren el distrito de Villa El Salvador para aplicar la tercera dosis contra la Covid 19, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 4 ene (EFE).- Perú, uno de los países más afectados del mundo por la pandemia de covid-19, declaró este martes la presencia de su tercera ola de contagios, acelerada por la variante ómicron, que ha hecho que en diciembre los casos se dupliquen en la capital, Lima, y que en el resto del país repunten en un 50 %.

En estos primeros días de 2022, los casos han subido un 25 % adicional al pasar de 11.000 a 14.000 semanales, según advirtió el ministro de Salud, Hernando Cevallos, en una conferencia de prensa.

El ministro confirmó que la variante ómicron ya se ha vuelto la predominante en la capital peruana, donde las autoridades sospechan que es la causante del 53 % de los nuevos casos de covid-19, cuando hasta hace poco más de un mes prácticamente todos los contagios estaban provocados por delta.

Por ahora hay detectados 309 casos de ómicron en diez de las veinticinco regiones de Perú, la mayoría concentrados en Lima y la vecina Callao, pero también esparcidos por Piura, Áncash, Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, Loreto y Apurímac,

El primer caso de ómicron detectado en Perú resultó ser una mujer cuya nacionalidad no fue especificada y que llegó al país procedente de Sudáfrica.

POCAS MUERTES ENTRE VACUNADOS

Cevallos indicó que, por el momento, el incremento de los contagios no se ha visto reflejado en un aumento de las muertes, que registran un repunte del 8 % dentro del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que recoge las muertes por toda causa a nivel nacional.

En ese sentido, el ministro recalcó que el 90 % de los fallecidos por covid-19 durante la segunda mitad del año 2021 no estaba vacunado, lo que demuestra la efectividad de las vacunas.

Preguntado por las medidas que tomará el Gobierno, el titular de la cartera de Salud descartó decretar un confinamiento nacional como en la primera ola porque no lo consideran conveniente.

"No dio resultados. Somos un país con un 75 % de informalidad laboral y la gente tiene que salir de su casa para ganarse la vida. No puedes obligarles a quedarse en casa", manifestó Cevallos.

Sobre la capacidad hospitalaria, el ministro advirtió que Perú tiene margen de respuesta ya que la ocupación hospitalaria para casos moderados es del 25 %.

LAS UCI A MEDIA OCUPACIÓN

Diferente es el caso de las unidades de cuidados intensivos (UCI), donde la ocupación se eleva al 50 % de un total de 1.800 camas asignadas para covid-19, principalmente por los pacientes que se infectaron sin estar vacunados.

No obstante, el Ministerio de Salud precisó que las UCI para covid-19 pueden llegar a unas 3.600 plazas de ser necesario, sin contar las 600 que llegarán en los próximos meses tras haber sido recientemente adquiridas.

"La importante cantidad de población vacunada nos permite que estos pacientes no lleguen a las UCI y tengan una clara protección frente a la pandemia", reiteró Cevallos.

Según los datos oficiales, más del 80 % de la población peruana mayor de 12 años ya está vacunada con al menos dos dosis, mientras que cerca del 13 % ya tiene tres dosis.

VACUNACIÓN INFANTIL EN ENERO

Al respecto, Cevallos anunció que espera iniciar entre el 19 y el 20 de enero la vacunación para los menores de entre 5 y 11 años, puesto que el día 18 esperan comenzar a recibir los 7,5 millones de vacunas "pediátricas" adquiridas a Pfizer.

Dado que la mayoría de los casos de esta tercera ola son leves y moderados, el ministro apuntó a reforzar la atención primaria con más personal en estos centros que funcionarán las 24 horas.

La irrupción de la tercera ola se esperaba para mitad de año, pero esta se vio retrasada por el avance de la vacunación y por el amplio alcance de las dos grandes olas previas que sufrió Perú en 2020 y 2021, que le llevaron a ser el país con la mortalidad más alta del mundo por covid-19.

Desde que comenzó la emergencia sanitaria, Perú acumula más de 2,3 millones de casos sintomáticos confirmados, de los que han fallecido cerca de 203.000 personas.