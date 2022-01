Papa Francisco.- Asociación de acogimiento familiar celebra que el Papa, que es "trending topic" anime a acoger: "Es maravilloso"

31-03-2016 Colegio, aula, primaria, infantil, clase, niño, niña, niños, jugando, jugar, juegos EUROPA SOCIEDAD ESPAÑA



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), María Aráuz, ha celebrado que el Papa Francisco, una personalidad que es "trending topic" mundial, haga un llamamiento a favor del acogimiento familiar. En España, más de 23.000 menores crecen en centros residenciales y buscan una familia.



"Nos parece maravilloso porque el acogimiento familiar se conoce muy poquito. La mayoría de la gente que acoge, se entera de forma muy casual de que existe esta medida de protección, y cuando de repente un 'trending topic' como es el Papa habla de acogimiento familiar en un discurso que escuchan todas las familias, es una pasada", ha valorado Araúz en declaraciones a Europa Press.



Así se ha pronunciado después de que este miércoles, el Papa Francisco haya invitado a las parejas a "no tener miedo de adoptar" y de acoger a menores que necesitan una familia.



"¡Cuántos niños en el mundo están esperando que alguien se ocupe de ellos! Y cuántos matrimonios desean ser padres y madres pero no pueden por motivos biológicos, no hay que tener miedo de elegir la vía de la adopción y de asumir el riesgo de la acogida", ha señalado el Pontífice este miércoles durante la Audiencia General de este miércoles.



La presidenta de ASEAF ha asegurado que es "maravilloso" que personas famosas como el Papa lancen este tipo de mensajes porque ayudan a generar una concienciación sobre la falta que hace que más familias se decidan a acoger.



"Vemos que cuando la gente escucha hablar de acogimiento, de la realidad de tantísimos miles de niños que crecen en centros de menores, hay una sensibilización instantánea y quieren saber, dicen 'a lo mejor me podría plantear ser familia de acogida', hay mucha receptividad. Lo que hace falta es divulgarlo", ha indicado Araúz.



Según los últimos datos, más de 23.000 menores en España crecen en centros residenciales, sin una familia de referencia. Por ello, desde ASEAF promueven el acogimiento familiar, para que estos niños y niñas puedan crecer en un hogar.