Panamá adopta tres dosis de vacuna como esquema completo contra la covid-19

Un hombre recibe una dosis de Pfizer en Ciudad de Panamá, en una fotografía de archivo. EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 4 ene (EFE).- Panamá, que vive una cuarta ola pandémica impulsada por la variante ómicron que se refleja en una avalancha de nuevos casos diarios, adoptó como esquema de vacunación completo contra la covid-19 la administración de tres dosis de inmunizante, informó este martes el Gobierno.

"Previa discusión con el Equipo de PanavaC-19, los expertos en vacunas y con la autorización del presidente de la República, hemos adoptado como esquema completo de vacunación (contra la covid) la aplicación de tres dosis", dijo el titular del Ministerio de Salud, Luis Francisco Sucre.

Hasta ahora, se consideraba esquema completo la aplicación de dos dosis de la vacuna contra la covid.

La "dosis de refuerzo que se agrega al esquema" se empezó a administrar en octubre pasado a mayores de 55 años pero ya se ha ampliado a personas de 16 años o más para ser recibida tres meses después de la segunda inyección.

El esquema completo de vacunación, registrado en un código QR o en la tarjeta de vacunación, es exigido en Panamá como un requisito que deben presentar los consumidores si, por ejemplo, un restaurante quiere trabajar con el aforo completo de su negocio.

En Panamá se han aplicado 6.342.319 dosis de vacunas contra la covid-19, la gran mayoría de la farmacéutica estadounidense Pfizer y el resto de la británica AstraZeneca.

Del total, 3.126.215 son primeras dosis; 2.811.906 segunda; 396.416 refuerzo y 7.782 tercera dosis para inmunodeprimidos.

El 80,4 % de la población meta, las personas de 12 años en adelante, ha recibido dos dosis, y el 90,5 % una dosis, de acuerdo con los datos oficiales.

Con respecto a la población total, de 4,28 millones de habitantes, falta por vacunar a cerca del 35 % de la población, ha dicho el ministro Sucre.

VACUNACIÓN INFANTIL

El ministro Sucre también anunció que el próximo viernes comenzará la vacunación contra la covid de los menores de entre 5 y 11 años, un proceso que se desarrollarán en los hospitales públicos nacionales y regionales, y también en tres centros de salud privados de la capital panameña.

Hay disponibles 60.000 dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer - un primer lote que llegó el domingo pasado - que se aplicarán a partir del viernes próximo prioritariamente a los niños de entre 5 y 11 años con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos o con discapacidad.

Panamá ha pedido a Pfizer 1,5 millones de dosis de la vacuna pediátrica contra la covid-19, que presenta diferencias respecto a la que reciben los adultos, entre ellas que el antígeno, que es la sustancia activa, es de 10 microgramos y no de 30 microgramos.

LAS CIFRAS DE LA PANDEMIA

Las autoridades reportaron este martes 3.259 nuevos casos de la covid-19, más del doble que ayer y una cifra que no se veía desde hacía meses, y cinco muertes, que elevaron a 503.407 los contagios confirmados y a 7.445 las defunciones en 21 meses de pandemia.

La cifra de hospitalizados ha subido notoriamente en el caso de los que están en sala general (195), pero no así en las unidades de cuidados intensivos (UCI), donde hay 30 pacientes.

Otro número que se ha multiplicado es el de personas aisladas en sus casas por dar positivo a la covid: hay 18.191, mientras que 257 lo están en hoteles.

En las últimas horas se aplicaron 19.5921 pruebas, que arrojaron una positividad de 16,7 %.