Pablo Urdangarín apura los días en familia antes de retomar sus compromisos con el Barça de balonmano

05-01-2022 Pablo y Miguel Urdangarín, en Vitoria POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



La Infanta Cristina ha vivido una de las navidades más especiales de los últimos años ya que, gracias al tercer grado penitenciario del que disfruta Iñaki Urdangarín desde hace casi un año, la familia al completo ha podido vivir una Nochebuena diferente practicando una de sus grandes pasiones, el esquí, después de un lustro sin visitar la estación de Baqueira Beret.



Un reencuentro familiar que no es nada sencillo, ya que mientras la hermana de Felipe VI vive en Ginebra y el ex duque de Palma en su Vitoria natal, sus cuatro hijos residen a miles de kilómetros unos de los otros. Así, mientras Juan Valentín (22) llevaría una vida completamente alejada del foco mediático cumpliendo con diferentes voluntariados - auque su base estaría en Madrid - Pablo (21) está instalado en Barcelona, donde sigue los pasos de su padre en el Barça de Balonmano. Miguel (19) estudia Ciecias del Mar en el Reino Unido y apenas visita nuestro país, mientras que la benjamina, Irene (16) continúa con su madre en Suiza.



De ahí lo especiales que han sido estos días primero en Baqueira Beret y después en Vitoria con la familia Urdangarín, donde han despedido 2021 y dado la bienvenida a 2022. Apurando los últimos momentos con sus padres y sus hermanos antes de regresar a Barcelona y retomar sus entrenamientos con el Barcelona B de balonmano - ya que el día 15 de enero jugará su primer encuentro del año - Pablo Urdangarín no ha descuidado su forma física estas vacaciones y han sido varias las ocasiones en las que le hemos visto saliendo a correr por los alrededores de su domicilio.



En esta ocasión, el jugador de balonmano ha estado acompañado por Miguel con quien tiene una relación de lo más especial y con quien ha aprovechado los primeros días de 2022 para 'quemar' con una buena carrera los excesos típico de esta época navideña. Con atuendo deportivo, los hermanos de la Infanta Cristina terminaron la jornada de entrenamiento visitando la peña vitoriana, de la que son socios y donde cuentan con grandes amigos.



En los próximos días Pablo regresará a Barcelona donde, además de retomar sus entrenamientos con el Barça y seguir luchando por hacerse con un puesto en el primer equipo, se reencontrará con su 'amiga especial' Juliana después de sus navidades más familiares de los últimos años.