Los positivos por covid se multiplican en Brasil y suben un 45 %

Personal médico le toma la prueba de coronavirus a un hombre en São Gonçalo, estado de Río de Janeiro, en una fotografía de archivo. EFE/ Fabio Motta

Río de Janeiro, 5 ene (EFE).- Brasil reportó 27.267 contagios por covid en las últimas 24 horas, un 45 % más que los del martes, en momentos en que la nueva variante ómicron se multiplica en el país y ya es responsable por la mitad de los positivos en Sao Paulo, la ciudad más poblada y la más castigada por el virus en esta nación.

En total, el gigante suramericano ya suma 22.351.104 de casos confirmados con el virus, según el último boletín del Consejo Nacional de Secretarías de Salud, divulgado este miércoles.

Buena parte de los positivos reportados en los últimos días han sido causados por la nueva variante de la covid-19, que ha tomado fuerza en las principales ciudades del país y ya es responsable por el 50 % de los contagios en Sao Paulo, donde habitan unos 16 millones de habitantes, y del 40 % de los infectados en Río de Janeiro, que acoge a unos 7 millones de personas.

No ocurre lo mismo con el número de muertes cuyo promedio se mantiene más o menos estable entre las 94 y las 110 diarias, en las últimas semanas, con tendencia a la baja.

Según los datos oficiales, Brasil ya acumula 619.513 víctimas fatales tras la notificación de 129 fallecidos este miércoles.

Para los expertos, la tendencia a que aumenten los contagios pero se mantengan o disminuyan las muertes se debe a los efectos de la vacunación, que en el país ya cubre a más del 67 % de sus 213 millones de habitantes.

Buena parte de la población faltante corresponde a menores entre los 5 y 11 años, cuya inmunización con la única vacuna desarrollada para esa franja etaria (Pfizer) fue autorizada oficialmente este miércoles por el Gobierno Nacional, 20 días después de que el ente regulador diera el aval para su uso.

No obstante, la inmunización de estos menores aún no empieza en el país, a la espera de la llegada de la primera carga de inmunizantes, esperada por las autoridades sanitarias para este mismo mes.

Las cifras de muertes, contagios y positivos por la ómicron aún no pueden considerarse del todo confiables, ya que varios regiones del país continúan actualizando datos que había sido imposible ingresar a la base oficial en días anteriores tras el ataque cibernético que sufrieron los sistemas de registro del Ministerio de Salud.

Sin embargo, el reporte de este miércoles de la cartera de sanidad indicó que en el país se tienen 265 casos confirmados y 520 en fase de análisis de la variante ómicron.

Los números confirman a Brasil como el segundo país del mundo con mas víctimas fatales por el virus, después de Estados Unidos, y el tercero con mayor cantidad de contagios, detrás de la nación norteamericana e India.