Los Oklahoma City Thunder prescinden del argentino Gabriel Deck

El argentino Gabriel Deck, en una fotografía de archivo. EFE/John Mabanglo

Los Ángeles (EE.UU.), 4 ene (EFE).- Los Oklahoma City Thunder prescindieron este martes del argentino Gabriel Deck para fichar a Miye Oni de los Utah Jazz, informó la cadena ESPN.

Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, aseguró en ESPN que los Thunder consiguen con este traspaso a Oni además de una segunda ronda del draft de 2028, aunque su intención es luego cortar a Oni para tener un espacio libre en la plantilla.

Por su parte, los Jazz se ahorrarían dinero con este traspaso y también tendrían un hueco disponible en la plantilla para otras incorporaciones.

Wojnarowski explicó que los Thunder prescindieron asimismo de Deck para que encajen todas las piezas de esta operación.

Por ahora, ni los Thunder ni los Jazz han confirmado de manera oficial este movimiento del que también han informado otros medios como el portal The Athletic o el periódico The Oklahoman.

Deck llegó a la NBA en abril de 2021 proveniente del Real Madrid, donde había jugado desde la temporada 2018-2019.

La salida de Deck desde el Real Madrid a los Oklahoma City Thunder estuvo rodeada de controversia porque sucedió en mitad de la temporada en España y con la Euroliga en su fase decisiva.

Deck jugó 10 partidos en la parte final de la pasada temporada regular de la NBA en los que promedió 8,4 puntos, 4 rebotes y 2,4 asistencias en 21,2 minutos por encuentro.

Sin embargo, su presencia disminuyó mucho en esta temporada, donde solo participó en 7 encuentros en los que logró 2,6 puntos, 0,9 rebotes y 0,7 asistencias en 7,9 minutos por partido.

Por el momento no se sabe si Deck buscará suerte en otro equipo de la NBA o si abandonará el baloncesto estadounidense.