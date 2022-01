Los detalles de la cabalgata de Reyes Magos que volverá a llenar de ilusión las calles de Madrid

04-01-2022 Carrozas de los Reyes Magos de la Cabalgata de Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD A.PÉREZ / EUROPA PRESS



Con restricciones a causa de la pandemia y un recorrido entre Nuevos Ministerios y la Plaza de Cibeles, sus Majestades de Oriente devolverán la magia horas antes de una de las noches más especiales del año para millones de niños



MADRID, 5 (CHANCE)



A escasas horas de que se celebre la Cabalgata de los Reyes Magos de la capital, te descubrimos todos los detalles de la mágica y entrañable comitiva que recorrerá las calles de Madrid para anunciar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, dispuestos a repartir tantos juguetes como ilusión por los hogares de miles de niños que esperan ansiosos a sus Majestades de Oriente.



Este año, el Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez Almeida recupera su recorrido tradicional entre Nuevos Ministerios y el Palacio de Cibeles y hace un homenaje a la figura de los Reyes Magos y su conocimiento. Un gran espectáculo lleno de magia y sorpresas, del que podrán disfrutar en directo los pocos afortunados que cuenten con asiento reservado, ya que las entradas se agotaron en tan solo diez minutos. Si no has tenido la suerte de conseguir una, o vives en otra ciudad, no te preocupes, ya que podrás seguir la Cabalgata en directo tanto a través de RTVE como de Telemadrid.



Tal y como ha adelantado Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deporte, este año la idea de la Cabalgata girará este año en torno a el Auto de los Reyes Magos, "el texto teatral más antiguo conservado en lengua española, depositado en la Biblioteca Nacional de España, en el que los tres Reyes Magos aparecen por primera vez como unos sabios conocedores de los secretos del cielo".



Con esta acción se quiere fomentar el estudio del cielo entre los niños, explicándoles que Melchor es el sabio astrólogo y que el oro que lleva es un elemento procedente del núcleo de las estrellas y simboliza la luz solar, la inteligencia divina y los bienes espirituales. Gaspar es el sabio alquimista y el incienso que porta procede de la mezcla de diversos vegetales, simboliza la limpieza espiritual y es puente entre lo humano y lo divino. Por último, Baltasar es el sabio botánico y la mirra que transporta es una resina procedente de los árboles de África y simboliza a Dios como hombre, reconociéndole su carácter mortal



Además, este año, como novedad, los tres Reyes Magos se dirigirán a los niños de Madrid desde el escenario del Palacio de Cibeles al concluir la cabalgata, a diferencia del resto de las ediciones en las que únicamente era Melchor el que transmitía su mensaje.







Mil personas en el cortejo



Melchor, Gaspar y Baltasar harán mañana su entrada en Madrid con un cortejo de más de un millar de personas, que, junto a las carrozas reales, se pondrán en marcha en el paseo de la Castellana a las 18:30 y cuyo recorrido terminará con el discurso de Sus Majestades en Cibeles poco antes de las 21:00 h, antes de entregar los regalos a todos los niños de Madrid. Junto a las tres carrozas reales y un telescopio gigante, irán acompañados también de otras siete carrozas y 11 compañías profesionales que llenarán de magia y colorido el corazón de Madrid.



El anuncio de la llegada de los Reyes



Un Dundu (gigante de luz), que representa el valor y el amor de los abuelos de Madrid, recorrerá, acompañado de la emisaria real, la Castellana hacia la plaza de Cibeles. Allí se encontrará con su nieta Carla para enseñarle la magia de la Navidad y darle una gran sorpresa: podrá saludar en persona a Melchor, Gaspar y Baltasar. Esta niña de luz representa la alegría y la ilusión de todos los pequeños de Madrid.



Tras Dundu, 11 jinetes del Escuadrón de Caballería de la Policía Municipal de Madrid. Les seguirán dos autobuses de Naviluz con 40 personas cada uno; Samur Social; SAMUR-Protección Civil; los representantes de la EMT; la Subdirección General de Bomberos, que también exhibirá modelos antiguos de su museo, y cerrando la comitiva, la banda de clarines del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil con 13 jinetes en formación de gala. También estarán presentes las carrozas de los patrocinadores, comenzando por la de Amazon, seguida de Pide Taxi, Disney Junior-Movistar +, El Corte Inglés, Clan TV-RTVE, Carrefour y la del Teatro Real, que darán paso a la precomitiva real.



Con el lema El universo sobre nuestras cabezas, un compendio de estrellas, planetas y otros cuerpos celestes desfilarán ante los espectadores. Este cielo estrellado estaba siendo investigado por los tres sabios de Oriente cuando descubrieron un nuevo y desconocido cuerpo celeste, la estrella de Oriente. Estudiándola llegaron a la conclusión de que anunciaba el nacimiento del niño Jesús y su localización.



La comitiva de los Reyes Magos



En ese momento hará aparición por las calles de Madrid la comitiva real con las carrozas que portan los tronos de SSMM los Reyes Magos, que se sitúan sobre pergaminos y papiros perfectamente ordenados y clasificados que atesoran todos los descubrimientos y maravillas del universo.



El primero en hacer acto de presencia será Melchor que, como representante de las zonas más orientales de Europa, irá precedido por un cortejo compuesto por una elegante manada de ocho osos luminosos. A estas marionetas gigantes les acompañarán bailarinas, zancudos y elementos móviles que realizarán asombrosas coreografías y tiernas escenas a lo largo del recorrido. Melchor será el encargado de llevarle al niño Jesús un presente muy especial procedente del corazón de las estrellas que tanto ha estudiado: oro, que simboliza la luz solar, la inteligencia divina y los bienes espirituales.



Si los osos acompañaron a Melchor, un enorme elefante de 5.5 metros de altura llegado desde Sri Lanka será el que preceda a la carroza de Gaspar, representante de Asia. Su regalo para el niño Jesús será el incienso procedente de la mezcla de diversos vegetales, que simboliza la limpieza espiritual y es el puente entre lo humano y lo divino.



No podían faltar en la cabalgata los tradicionales dromedarios cargados de regalos que acompañan al rey Baltasar, representando al continente africano. Los animales, procedentes del proyecto Evecan, de Cantabria, serán los que precedan a la carroza del sabio del conocimiento de botánica. Él portará el último regalo para Jesús, la mirra, una sustancia resinosa aromática con propiedades medicinales realizada por el sabio de la botánica.







Un cierre por todo lo alto



Para concluir el desfile, y tras los tres sabios, desfilarán un grupo de quince jirafas, los mamíferos más altos de todas las especies existentes. Los artistas de la compañía OFF, acompañados por la madrileña Bambolea Teatro protagonizarán un ballet con el color magenta como fondo. Sus cabezas, manipuladas, articuladas y habitadas por zancudos ciegos e invisibles en su interior, dos por jirafa, se prestarán al juego de la doma. Todos ellos irán acompañados por diferentes efectos pirotécnicos durante el recorrido.







En el escenario de Cibeles



En el escenario del Palacio de Cibeles, la música y el circo serán los protagonistas hasta que lleguen las carrozas. A las 18:50 horas, el Coro de Jóvenes de Madrid interpretará tres villancicos: Festejo de Navidad, Candombe de San Baltasar y Mi burrito sabanero. A continuación, el espectáculo de Productores de Sonrisas, Circlassica, el sueño de Miliki, representará una escena con Miliki de niño que precederá a una actuación de acróbatas.



A continuación, el Coro de Jóvenes de Madrid volverá al escenario para cantar cinco nuevos villancicos. El espectáculo finalizará con la llegada de la cabalgata a la plaza de Cibeles, donde el Dundu gigante, el pequeño y la emisaria real serán testigos del espectáculo.



Tras los discursos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y de SSMM los Reyes Magos, la compañía Vulcano ofrecerá un espectáculo pirotécnico con cientos de fuegos artificiales, con el tema Our Destiny, de Tomas Bergenshen, como banda sonora del gran colofón a la Cabalgata.