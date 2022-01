Los centros de cuidados intensivos de Uruguay mantienen "una curva plana"

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna Sinovac contra la Covid-19. EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 5 ene (EFE).- Pese a que los casos del coronavirus SARS-CoV-2 han aumentado notoriamente en los últimos días en Uruguay tras la llegada de la variante ómicron, la curva de entradas a centros de cuidados intensivos se mantuvo "plana".

Así lo indicó a Efe el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet, quien destacó la importancia de la inoculación contra la mencionada enfermedad.

"Cuando se superó el 40 % de vacunación con dos dosis, rápidamente empezó a haber un descenso de los casos y de la ocupación de camas", dijo.

En este momento, el 75,55 % de la población ya recibió las dos dosis de la vacuna contra la covid-19, mientras que más de un 43 % ya cuenta con una tercera de refuerzo.

Actualmente los servicios de cuidados intensivos cuentan con 24 personas internadas, según las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), lo que aún no preocupa a los especialistas.

"Desde hace cinco meses nos hemos mantenido entre 10 y 25 casos. Estamos hablando de valores absolutos en todo el país. Un porcentaje de ocupación por covid que anda en el entorno del 3 % de la ocupación de camas", expresó.

De acuerdo con esto, el presidente de la SUMI agregó que la situación desde el punto de vista asistencial para ellos es "cercana a lo normal", aunque remarcó que los médicos están sufriendo el peso del desgaste que tuvieron en 2021, cuando hubo más de 550 camas ocupadas por pacientes con covid-19 al mismo tiempo.

Pontet resaltó que la diferencia antes y después de la vacuna "habla por si sola" y agregó que los países del mundo que más se han protegido contra la variante ómicron son los que tienen más población vacunada con tres dosis, algo que para él "no es casual".

Antes del ingreso de esta nueva variante, Uruguay sumaba cada día poco más de 100 contagios nuevos, aproximadamente, un número que se fue elevando de manera exponencial y que los científicos relacionaron con la llegada de ómicron desde antes de que el MSP hiciera oficial, el 29 de diciembre, su presencia.

En la semana del 29 de diciembre al 4 de enero crecieron desde los 1.417 positivos hasta los 3.138 registrados este martes, que han situado los casos activos en 13.049, una barrera que no se alcanzaba desde el 2 de julio, cuando hubo un récord de 13.657.