LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

Miércoles 5 de enero de 2022

PRIMERA PLANA

REP-GEN CUBA-EMPRENDEDORAS

LA HABANA - Desde una normativa en la década de 1960 que permitió el aborto o la creación de guarderías para dejar a sus niños hasta su incorporación masiva a la producción en los setenta, Cuba apoyó los derechos de las mujeres. Ahora, en el marco de una apertura económica a la iniciativa privada, tienen además la posibilidad de ser propietarias de sus propios negocios. Sin embargo, las emprendedoras están todavía lejos de la igualdad con los varones. Por Andrea Rodríguez. 1.260 palabras. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-EUROPA-MÉDICOS

MADRID - Cifras de contagios de coronavirus sin precedentes ponen de manifiesto de nuevo la falta de financiación y las deficiencias de los sistemas públicos de salud, incluso en países desarrollados de Europa. España se ve especialmente abrumada. Por Aritz Parra. 1.030 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-CHICAGO-ESCUELAS: Chicago cancela clases, maestros votan por educación remota.

-CORONAVIRUS-GUADALUPE: Manifestantes antivacunas atacan a médicos de Guadalupe.

-CORONAVIRUS-ALEMANIA: Ministro alemán de Salud pide más restricciones sociales.

-CORONAVIRUS-SUECIA: Suecia aconseja ampliar el uso de pase digital de vacunación.

-CORONAVIRUS-GBRETAÑA: Se suavizan los requisitos de prueba de COVID en Inglaterra.

-CORONAVIRUS-ISRAEL: Israel bate récord de casos de COVID-19 pese a la cuarta dosis.

-CORONAVIRUS-CHINA: China reporta gran descenso de casos en la confinada Xi’an.

-CORONAVIRUS-HONG KONG CRUCERO: Pasajeros de un crucero en Hong Kong esperan prueba de COVID-19.

AMN-GEN EEUU-ASALTO AL CAPITOLIO-PRÓFUGOS

WASHINGTON - Al cumplirse un año del asalto al Capitolio estadounidense, muchos sospechosos siguen prófugos. La investigación se ha convertido en un colosal operativo policial donde más de 700 personas han sido acusadas en relación con el asalto. Por Michael Balsamo. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN AUSTRALIA-DJOKOVIC

CANBERRA - Novak Djokovic recibió una exención médica para poder disputar el Abierto de Australia, pero es posible que el 20 veces campeón de los majors tenga que dar algunas explicaciones. La exención permite a Djokovic, que ocupa el primer puesto del ranking, participar en el torneo independientemente de su estado de vacunación contra el COVID-19. Por John Pye. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN EEUU-6 ENERO-MEMORIA COLECTIVA

NUEVA YORK - Un año después, y a pesar de la abundante información factual disponible, muchos estadounidenses se niegan a aceptar la gravedad de lo ocurrido el 6 de enero del año pasado, cuando una turba trumpista tomó el Congreso para tratar de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones. 860 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-ASALTO AL CAPITOLIO-TRAUMAS

WASHINGTON - Algunos representantes que se vieron atrapados en los balcones altos del Congreso durante la insurrección del 6 de enero del año pasado pensaron que los iban a matar y todavía se sienten traumatizados por la experiencia. Por Mary Clare Jalonick. 1.200 palabras. AP Foto.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN BRASIL-BOLSONARO

SAO PAULO - El presidente de Brasil es dado de alta y sale del hospital. Jair Bolsonaro, quien pasó dos días internado debido a una obstrucción intestinal que le obligó a interrumpir sus vacaciones, habló con tono bromista. Bolsonaro, de 66 años, ya se ha sometido a cuatro cirugías derivadas de un apuñalamiento en el abdomen que sufrió durante un evento de campaña en 2018. 190 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN PERÚ-PRESIDENTE INVESTIGACIÓN

LIMA - La fiscal general de Perú inicia dos investigaciones preliminares contra el presidente Pedro Castillo por presunta corrupción las cuales, según la ley, solamente podrán finalizar una vez concluido su mandato. 270 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN CALIFORNIA-INCENDIO

SACRAMENTO, California - Las líneas eléctricas de Pacific Gas & Electric provocaron el pasado verano el incendio Dixie, que arrasó cinco condados del norte de California y calcinó más de 1.300 viviendas y otros edificios, informan los bomberos. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN FILADELFIA-INCENDIO

FILADELFIA - Un incendio en una casa en Filadelfia deja 13 personas muertas, incluidos siete niños, y envía a dos personas a hospitales. Había cuatro detectores de humo en el edificio, pero ninguno funcionaba. Por Ron Todt. 240 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN VATICANO-ADOPCIONES

ROMA - El papa Francisco pide que se simplifiquen los procesos de adopción e insta a las parejas a tener más hijos durante su primera audiencia general del año, que incluye novedades entre sus participantes que enfatizan su llamado a una Iglesia católica menos clericalizada. 375 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-TEC ALEMANIA-GOOGLE

LONDRES - La agencia antimonopolio de Alemania allana el camino para un mayor escrutinio de Google al designar a la compañía como una de “máxima importancia”. Es la primera empresa que recibe esa designación en Alemania desde que los reguladores del país obtuvieron más poder para combatir abusos por parte de las grandes compañías tecnológicas. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN COREAS-TENSIONES

SEÚL - Corea del Norte dispara un presunto misil balístico al mar, según los ejércitos de Corea del Sur y Japón, en el primer lanzamiento de este tipo en casi dos meses. Esto es también una señal de que Pyongyang no está interesada en reanudar las conversaciones de desnuclearización en el corto plazo sino que prefiere centrarse en aumentar su arsenal de armas. Por Hyung-Jin Kim. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN IRAK-ATAQUE

BAGDAD - Un cohete Katyusha alcanza una base militar iraquí que alberga tropas estadounidenses en el aeropuerto internacional de Bagdad, dice el ejército de Irak. No se reportan daños materiales ni personales. Por Qassim Abdul-Zahra. 280 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

TEL AVIV, Israel - Un tribunal israelí condena a un año de prisión a un hombre por su participación en el ataque de una turba contra un automovilista árabe durante un brote de violencia comunal el año pasado. Lahav Nagauker, que tenía 20 años en ese momento, fue declarado culpable de incitación a la violencia y al racismo en el marco de un acuerdo de culpabilidad que dio lugar a cargos menos graves. Por Tia Goldenberg. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN EGIPTO-DECAPITACIÓN

EL CAIRO - Un tribunal egipcio condena con pena capital a un hombre por haber decapitado a otro en un espantoso asesinato en plena calle que conmocionó al país hace dos meses. 250 palabras. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT CORONAVIRUS-EUROPA

SIN PROCEDENCIA - Un brote de coronavirus entre los jugadores y asistentes del Liverpool obliga a aplazar el primer partido de semifinales contra Arsenal en la Copa de la Liga inglesa, aumentando los retrasos en el fútbol inglés causados por la variante ómicron. Por Steve Douglas. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-ART EPSTEIN-MAXWELL-JUICIO-ARTISTA

NUEVA YORK - Elizabeth Williams fungió como los ojos del público en el juicio por tráfico sexual de Ghislaine Maxwell. La artista conversó con AP sobre algunos de sus dibujos que retrataron momentos cruciales del juicio que desencadenó en la declaración de culpabilidad de Maxwell. Por Mallika Sen. 1.300 palabras. AP Foto.

ESP-GEN GBRETAÑA-MEGHAN-DEMANDA

LONDRES - La duquesa de Sussex recibirá la suma simbólica de 1 libra después de que una corte determinara que el diario Mail on Sunday invadió su privacidad, de acuerdo con un reporte del diario The Guardian. El Mail on Sunday pagará otra suma no especificada por violaciones a los derechos de autor tras publicar una serie de notas en 2019 basadas en una carta personal que escribió Meghan Markle a su padre, del cual está distanciada, después de casarse con el príncipe Enrique. Por Danica Kirka. 500 palabras. AP Foto.

