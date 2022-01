Las 5 fotos imperdibles de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 que están arrasando en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) revolucionó las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 244.672 de interacciones entre sus aficionados.

• Los amores míos de mi vida, mis niños 😍😍🙏🏽🙏🏽 LOS AMOOOOO #Gorda #Gordo123 jajajaja @gabycruzzafra @lumaosofe @marthaezafra @cruzosorioivan #Familia





• Hoy Salvador dijo su primera palabra clara: MAMÁ, yo se la había escuchado hace algunas semanas pero pensé que estaba loca, hoy la volvió a decir de la nada, delante de todos. Se imaginan lo que siento??? También ya pasa 11 horas derecho, el proceso con Salva ha sido lento pero seguro, sin afán, sin prisa, me he gozado cada cosa y la he celebrado llena de GRATITUD. Feliz Noche 😍😍🙏🏽🙏🏽





• Feliz noche 🍟🍟





• La dicha y Alegría de comenzar este 2022 con mi familia @kalleyhogar ya casi 15 años juntos 💙💙 porque con @kalleyhogar todo funciona mejor… #Publicidad





• En mi vida mis mayores MAESTROS han sido ELLOS…los niños 😍😍🙏🏽🙏🏽 @gabycruzzafra #Emiliano #Matías #Salvador

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.