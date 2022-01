Kazajistán decreta estado de emergencia en zonas afectadas por protestas

Actualiza con declaración de estados de emergencia ///Almaty, Kazajistán, 4 Ene 2022 (AFP) - El presidente de Kazajistán impuso el miércoles un estado de emergencia en la mayor ciudad del país, Almaty, y en una región occidental rica en hidrocarburos tras unas protestas sin precedentes contra la subida de los precios de la energía.Almaty, capital económica de esta vasta antigua república soviética en Asia Central, vivió escenas de caos el martes por la noche, con la policía dispersando con granadas aturdidoras y gases lacrimógenos a miles de manifestantes indignados por un encarecimiento del gas licuado del petróleo (LPG).El presidente Kassym Jomart Tokayev decretó estados de emergencia desde el 5 hasta el 19 de enero en Almaty (sureste) y en la región petrolífera de Mangystau (oeste), donde nacieron las protestas.Esto implicará la imposición de un toque de queda en ambos territorios desde las 23h00 a las 7h00.Previamente, el presidente kazajo se había dirigido a la población en un video colgado en redes sociales para pedir "prudencia" y "no ceder a las provocaciones".Un periodista de AFP en Almaty vio a la policía lanzando granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra una multitud de unas 5.000 personas que iba creciendo a medida que marchaba por el centro de la ciudad lanzando gritos antigubernamentales y atacando a veces a vehículos.Los servicios de mensajería de WhatsApp, Telegram y Signal no funcionaban por la noche en Kazajistán, un país en el que este tipo de concentraciones son poco frecuentes.El movimiento contra el alza de precios del gas empezó el fin de semana en la localidad de Zhanaozen, en el corazón de la región occidental de Mangystau. La ciudad ha sido en el pasado el escenario de los disturbios más mortíferos del país desde su independencia de la Unión Soviética en 1991. En 2011, al menos 14 trabajadores de una planta petrolera murieron cuando la policía reprimió una protesta para pedir una mejora de las condiciones laborales y salariales.El movimiento actual se extendió a la gran ciudad regional de Aktau, en las orillas del Mar Caspio, donde imágenes difundidas en redes sociales mostraban a la policía rodeando a los manifestantes la noche del lunes.El presidente tuiteó el martes que las autoridades habían decidido reducir de 120 a 50 tengues (0,11 dólares) el litro de LPG en Mangystau para "asegurar la estabilidad del país", aunque eso no consiguió apaciguar las protestas.También se reportaron pequeñas marchas y detenciones en la capital Nur-Sultán (antes Astaná), llamada así en honor al todavía poderoso expresidente Nursultán Nazarbáyev que en 2019 eligió a Tokayev como sucesor.oc/clr/at/mab/js/sag/mis/dbh/dl