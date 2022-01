Juan Jose Origel y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

Juan Jose Origel (@juanjoseorigel) ha causado furor en su popular cuenta de Instagra por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 13.171 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más relevantes fueron:





Así es la vida!! Comienzo el 2022 con una gran tristeza! Hoy falleció el primo hermano que más quería! Jesús Padilla Origel !! Mi querido Chichú no pudo librar el COVID!! Un hombre trabajador, exitoso, gran hijo, buen marido, padre ejemplar y un respetable hombre en los negocios! Descanse en Paz mi querido primo que más que eso, era un hermano para mi! 🙏🙏🙏😢





Me acaban de avisar que mi primo hermano Enrique Servín Origel acaba de fallecer! 🙏 ya son tres primos en una semana!! Mi más sentido pésame a mi tía Sara Origel y a sus hijos! Que Dios les de consuelo! 🙏🙏🙏





Aplicarlo! Buen domingo a todos!🙏





Hasta la próxima #sanmigueldeallende sí Dios quiere!🙏





Buenos días! Traigo una tos que no me dejo dormir!! Cómo decía mi abuela “tos de perro” que no se porque porque yo nunca los he escuchado toser!! Algún jarabe que me recomienden? 🙏

Juan José Origel, también conocido como Pepillo Origel (León, Guanajuato, México, 10 de septiembre de 1947) es un presentador, periodista, actor, cantante y productor mexicano, originario de Guanajuato.

Inició su carrera como actor, con la telenovela Vivo por Elena, donde interpreta a 'el Panameño', actuó al lado de Victoria Ruffo, Saúl Lisazo, Maty Huitrón, entre otros. Fue parte de la primera plantilla de conductores del programa de Tv Azteca, Ventaneando. En 2002 abandonó la emisión y condujo el programa de espectáculos La Oreja junto a la periodista Flor Rubio y Verónica Gallardo.

Posteriormente, al término del programa de Televisa en 2009, Origel se unió al equipo de Hoy en 2013, en donde se mantuvo hasta el 2015. Acutalmente, el presentador de televisión conduce el programa de la cadena Univisión, Con permiso, junto a la también exconductora de Ventaneando, Martha Figueroa.