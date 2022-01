Juan Carlos I cumple hoy 84 años con la incógnita aún de su regreso a España

El rey Juan Carlos cumple este miércoles 84 años, que va a celebrar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde permanece desde agosto de 2020 y con la incógnita aún sin desvelarse de cuándo regresará a España. EFE/Sergio Barrenechea

Madrid, 5 ene (EFE).- El rey Juan Carlos cumple este miércoles 84 años, que va a celebrar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde permanece desde agosto de 2020 y con la incógnita aún sin desvelarse de cuándo regresará a España.

Desde la Casa Real y el Gobierno, dan a entender que el rey emérito no volverá hasta que la Fiscalía del Tribunal Supremo resuelva las tres investigaciones que tiene abiertas sobre sus fondos en el extranjero.

En los tres expedientes, la Fiscalía solicitó en diciembre una nueva prórroga de seis meses, por lo que la decisión sobre las pesquisas todavía podría prolongarse al menos unas semanas.

Al igual que el pasado año, don Juan Carlos va a festejar su aniversario alejado de España y con el debate abierto tras la polémica generada por las noticias sobre sus negocios ocultos en el extranjero y las dos regularizaciones fiscales hechas ante la Agencia Tributaria por valor de unos cinco millones de euros.

Se le investiga por el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de La Meca, por las donaciones que recibió del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de tarjetas opacas y por manejar presuntamente fondos en el paraíso fiscal de Jersey.

Desde la Fiscalía, se apunta que la inviolabilidad de la que gozó don Juan Carlos durante su reinado hasta 2014, la prescripción de algunos hechos, la falta de pruebas y las dos regularizaciones tributarias podrían llevar al archivo de las investigaciones.

Aunque con problemas de movilidad, que le obligan a andar con bastón y hacer rehabilitación con fisioterapeutas, don Juan Carlos llega a los 84 años con buen aspecto físico, como se comprobó en las imágenes en las que se le vio el pasado día 17 cuando asistió a ver un partido del tenista Rafael Nadal en Abu Dabi y a comer con él al día siguiente.

Tras anunciar Nadal su positivo por covid-19, el rey emérito se sometió a una PCR, que dio resultado negativo, aunque estuvo unos días aislado.

Se espera que Felipe VI le telefonee hoy para felicitarle, como hizo el pasado año, si bien entre ambos su relación se ha deteriorado desde que el actual monarca renunció a la herencia de su padre y le retiró la asignación que recibía del Estado en marzo de 2020.

Don Juan Carlos sí mantiene contacto fluido con sus hijas, las infantas Elena y Cristina, que le han visitado varias veces en Abu Dabi, y también charla por teléfono con la reina Sofía, quien no consta que haya viajado al emirato.

También se ve de forma periódica con su anfitrión, el príncipe heredero de Abu Dabi y gobernante de facto de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quien habló por teléfono el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 28 de diciembre, sin que trascendiera si hablaron de Juan Carlos I.

Además de la Fiscalía del Supremo, el rey Juan Carlos aguarda la resolución de la demanda que su examiga íntima Corinna Larsen, presentó contra él por acoso ante el Tribunal Superior de Londres, que debe dictaminar si la admite o la rechaza.

La defensa del padre de Felipe VI alega que un tribunal británico no le puede juzgar al mantener la inmunidad que le otorgó haber sido jefe de Estado durante casi 40 años.