Irene Rosales desvela cómo pasará la noche de Reyes

05-01-2022



MADRID, 5 (CHANCE)



Han sido muchas críticas las que ha recibido Kiko Rivera tras el último bolo que tuvo el fin de semana pasado. Y es que el dj se está volcando en la música desde que tomó la decisión de alejarse de los medios de comunicación para no exponer su vida privada y sus disputas con su familia.



Europa Press Reportajes ha conseguido hablar en exclusiva con Irene Rosales y lo cierto es que no ha querido desvelarnos cómo se encuentra su marido, Kiko Rivera, tras el polémico bolo en Oviedo.



La mujer del dj salía de casa junto a sus hijas y sus sobrinos para disfrutar de ellos a pocas horas de la noche de Reyes: "Todo bien, vamos a disfrutar de los niños un ratillo". Una noche de lo más mágica que, un año más, pasarán alejados de Cantora y de Isabel Pantoja tras no haber conseguido enterrar el hacha de guerra con la tonadillera.



Irene, muy discreta, no ha querido tampoco hacer declaraciones acerca de si Kiko tiene intenciones de acercar posturas con su hermana Isa o de si se reunirán hoy con Cayetano y Francisco Rivera. Como bien sabemos, es típica la reunión de los tres hermanos para celebrar las Navidades y demostrar la buena relación que hay entre ellos.