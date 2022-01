Infosalus.- La OMS reitera la importancia de vacunar al 70% de la población mundial y recomienda cuarentena de 14 días

05-01-2022 Una mujer recibe la vacuna contra la COVID-19 en el distrito de Kasungo, en Malawi. SALUD UNICEF



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado la importancia de conseguir lo antes posible que el 70 por ciento de la población mundial esté vacunada, para así evitar que se produzcan nuevas variantes de la COVID-19, y ha insistido en que las cuarentenas deben ser de 14 días.



Así lo ha expresado el epidemiólogo de la organización, Abdi Mahamud, en una rueda de prensa en Ginebra (Suiza), celebrada este martes, en la que ha advertido que los países no podrán "acelerar" en su vía de escape de la pandemia mientras ómicron siga propagándose con la misma "intensidad" que delta.



El experto ha explicado que antes de las fiestas de Navidad, unos 128 países habían notificado casos de ómicron y ha apuntado que aún no disponen de suficientes datos "para decir que la ómicron sea más leve que otras variantes del coronavirus". En este sentido, ha recalcado que la vacunación es fundamental para hacer frente al virus.



Diversos estudios, a los que ha hecho referencia Mahamud, recogen que ómicron afecta principalmente a las vías respiratorias altas, que causa síntomas más leves, en comparación a otros variantes que afectaban a los pulmones. "El reto es la vacunación de las poblaciones más vulnerables. El virus se multiplica en entornos hacinados, no ventilados y sin vacunas. Este tipo de entornos son los lugares ideales para la mutación de la COVID-19. Ya lo vimos con beta, lo vemos con delta y lo observamos con ómicron", ha afirmado.



CUARENTENAS DE DOS SEMANAS



Por otro lado, el epidemiólogo ha detallado que en la mayoría de las personas, el virus desaparece entre cinco y siete días después de la aparición de los primeros síntomas y en función de su situación inmunológica.



Por ello, desde la OMS recomiendan mantener las cuarentenas durante 14 días aunque entienden que en algunos países, como España, se haya reducido a una semana de aislamiento.



"Los Estados tienen que tomar decisiones sobre la duración de la cuarentena en función de su situación individual. Es lógico mantener el número de casos lo más bajo posible en los lugares en los que estos ya son escasos, pero en los sitios donde se registran muchos, hay intereses contrapuestos, como el de mantener el funcionamiento de los países, que podrían justificar cuarentenas más cortas", ha subrayado.



En relación a la coinfección flurona, el experto ha desestimado la posibilidad de que se convierta en un nuevo virus, ya que "son dos virus distintos que utilizan receptores diferentes para atacar el cuerpo".



LOS CASOS AUMENTAN UN 50 POR CIENTO EN AMÉRICA



Durante la última semana del 2021, los casos en América aumentaron un 50 por ciento y las muertes incrementaron un once por ciento, según los últimos datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Durante el periodo comprendido entre 19 y el 25 de diciembre, más de la mitad de los países y territorios de la región comunicaron un incremento de casos superior al 20 por ciento. La variante ómicron se notificó en 27 países y territorios de América en la última semana del 2021.



Los tres países que registraron un mayor número de nuevos casos han sido Estados Unidos, Canadá y Argentina.