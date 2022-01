Garzón asegura que las declaraciones fueron como ministro de Consumo y normaliza las diferencias en la coalición

15-12-2021 El ministro de Consumo, Alberto Garzón, responde a los medios en la entrega de los Premios Consumópolis 2020-2021, en el Colegio Santa María de la Expectación, a 15 de diciembre de 2021, en Cuenca, Castilla-La Mancha, (España). Consumópolis se trata de un concurso escolar sobre consumo responsable dirigido a profesores y alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria. POLITICA Lola Pineda - Europa Press



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que las declaraciones que hizo en el diario británico 'The Guardian' en las que ponía en tela de juicio la calidad del sector cárnico español fueron como ministro de Consumo, contradiciendo así las palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha señalado que estas opiniones son "a título personal" y no del Gobierno. Si bien, ha normalizado que haya diferencias en el Gobierno de coalición.



"Es evidente que estoy en contra de las macrogranjas, como lo está mucha gente, pero mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí. No podría ser de otra manera tratándose de una materia que es competencia también del Ministerio de Consumo", ha manifestado Garzón este miércoles en una entrevista en la 'SER', recogida por Europa Press.



En este sentido, ha subrayado que al estar en un Gobierno de coalición "puede haber diferencias". "Esto lo normalizo mucho. Estamos en un Gobierno de coalición (...) tenemos un acuerdo programático para la legislatura, pero eso no significa que tengamos homogeneidad. Tenemos nuestras diferencias", ha insistido Garzón.