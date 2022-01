Fútbol/Copa.-(Pre) La Romareda y El Molinón miden a Sevilla y Villarreal; y el Athletic prueba la ilusión de Mancha Real

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Dos estadios históricos del fútbol español como La Romareda y El Molinón-Enrique Castro Quini medirán este jueves la ambición en la Copa del Rey del Sevilla y el Villarreal, respectivamente, mientras que el más modesto de los equipos de los dieciseisavos de final, el Atlético Mancha Real, buscará alargar su sueño ante uno de los 'reyes' de la competición, el Athletic Club.



El Sevilla, actual segundo clasificado de LaLiga Santander, intentará olvidar sus actuales problemas con las bajas y sacar adelante con la máxima eficacia posible su visita a otro campeón copero como el Zaragoza, que no está en su mejor momento en LaLiga SmartBank.



El conjunto hispalense ya ha sufrido mucho en sus dos anteriores eliminatorias ante el Córdoba, con victoria en la prórroga, y el Andratx, en los penaltis, y llega a la capital aragonesa con el desgaste del pasado lunes en Cádiz y pérdida de nuevos efectivos como Bono y Munir, ya en la Copa África, o la más que posible de Fernando, con problemas en el tobillo, además del lesionado Delaney y los sospechosos de coronavirus que ya faltaron en el Nuevo Mirandilla. La buena noticia es la vuelta de Koundé.



Ante esta tesitura y un calendario sin respiro, Lopetegui, que ya ha dejado claro en la previa que necesita refuerzos, podría dar minutos a jugadores menos habituales y a alguno más del filial aparte del delantero Iván Romero, titular en Cádiz.



De esto se intentará aprovechar un Zaragoza, que llega al partido con tres derrotas seguidas y más preocupado de alejarse del descenso a la Primera RFEF, pero que intentará agradar a su afición ante un rival 'grande'.



Por su parte, en El Molinón-Enrique Castro Quini, el Sporting y el Villarreal vivirán una eliminatoria también con cierto sabor a 'Primera', pero con favoritismo para un 'Submarino Amarillo' que llega lanzado.



El conjunto castellonense acumula seis victorias consecutivas entre todas las competiciones con 25 goles a favor, diez de ellos en dos últimos choques ante Alavés y Levante, y un Gerard Moreno entonado, aunque acudirá mermado en su capacidad de rotar a la espera de saber si alguno de los sospechosos de estar afectados por el coronavirus puede jugar. Emery confirmó de nuevo la baja de Danjuma, que se une a las de Coquelin y Alcácer, y las de Chukwueze, Dia, Mandi y Aurier, que se han marchado para la Copa África.



Por su parte, en el Sporting de Gijón, duodécimo clasificado en LaLiga SmartBank, su técnico, David Gallego, ya ha advertido que pondrá un once con mezcla de los habituales y los que menos minutos tiene de cara a estar lo mejor posible al choque liguero ante el Málaga.



EL ATHLETIC SE ESTRENA EN MANCHA REAL



Además, el Estadio La Juventud, feudo del modesto Atlético Mancha Real, conjunto de la menor categoría (Segunda RFEF) que aún sobrevive, está ya preparado para vivir una 'fiesta' con la visita del Athletic Club, actual subcampeón y que siempre se crece en el 'torneo del k.o'.



El equipo jienense aguarda con ilusión de nuevo este duelo copero después de dejar fuera en la anterior ronda a otro 'Primera' como el Granada, aunque enfrente tendrá a un rival que en su palmarés tiene 23 Copas y un total de 39 finales de la competición.



Además, el equipo vizcaíno llega con buen estado de ánimo a su estreno en esta Copa del Rey después de poner fin a más de cuatro meses sin ganar a domicilio con una buena victoria en El Sadar (1-3) el pasado lunes y con la buena noticia de recuperar para este choque a Raúl García, Zárraga, Unai Núñez y Lekue, además de al técnico Marcelino García y al central Vivian, el titular a inicio de campaña.



De todos modos, Rubén Uría, segundo del asturiano, confirmó que dispondrá un once con rotaciones y la prueba es que no viajan Unai Simón, Yeray Álvarez, Vencedor y De Marcos. Con esos mimbres, los 'Leones' tratarán de apagar el sueño lo antes posible de un Atlético Mancha Real, que intentará sacar partido a las medidas de su estadio, al aliento de su público y al siempre complejo césped artificial.



Además, el jueves copero se completará con las visitas de Osasuna, el Cádiz y el Elche a equipos de LaLiga SmartBank. Los 'rojillos', en una mala racha en Liga, se medirán a un equipo al alza como el Girona, mientras que el conjunto cadista buscará el pase ante el Fuenlabrada y Francisco retornará con el franjiverde a Almería, donde le espera el líder de Segunda y al que ha castigado con fuerza el coronavirus.



--PROGRAMA DEL JUEVES EN LA COPA DEL REY.



Fuenlabrada - Cádiz 16.00 horas.



Girona - Osasuna 16.00 horas.



Real Zaragoza - Sevilla 18.00 horas.



Sporting de Gijón - Villarreal 18.00 horas.



Almería - Elche 20.00 horas.



Atlético Mancha Real - Athletic Club 20.00 horas.



Rayo Majadahonda - Atlético de Madrid 21.30 horas.