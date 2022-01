Fútbol.- El expresidente de la FIFA Joseph Blatter dice "no claro" al Mundial bienal

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, ha dicho "no claro" a los planes del organismo rector del fútbol mundial de organizar el Mundial cada dos años.



Blatter, que ocupó el máximo cargo en la FIFA entre 1998 y 2015 antes de ser derrocado en un escándalo de corrupción, se ha mostrado contrario a la idea, que forma parte de un paquete más amplio de reformas propuestas al calendario internacional de partidos.



"Respecto a la Copa del Mundo bienal: No debemos olvidar que la base de nuestro juego son los clubes y su impacto en la sociedad; y si solo juegan las selecciones nacionales, el club pierde su derecho a existir, por lo tanto un no claro a jugar el Mundial cada dos años", escribió en su cuenta Twitter.



La oposición de Blatter llega después de que en marzo pasado, el comité de ética de la FIFA le impusiera una nueva prohibición de seis años y cuatro meses después de descubrir que formaba parte de un "círculo vicioso" de corrupción.



Esta suspensión comenzó en octubre del año pasado, cuando expiró una sanción anterior de seis años relacionada con un pago que hizo en 2011 al expresidente de la UEFA Michel Platini.



Blatter, de 85 años, y Platini, de 66, serán ahora juzgados en un tribunal penal en Bellinzona. Los fiscales dijeron que la FIFA ya le había pagado a Platini por su trabajo de consultor antes del pago de dos millones de dólares.