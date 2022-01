Fútbol.- Allegri: "Morata no se va de la Juventus, discurso cerrado"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha cerrado por completo las puertas de salida a su jugador Álvaro Morata, del que destaca su rendimiento para "cerrar" el debate abierto sobre una posible salida del español al FC Barcelona.



"Álvaro Morata no se va, es un futbolista de rendimiento. Su problema es que le ponen etiquetas equivocadas", aseguró en rueda de prensa previa al importante partido en la Seria A ante el Nápoles.



Para Allegri, pese a los rumores de salida de Morata y que se diga que no cuenta con su confianza, el español es "muy importante" en sus esquemas. "Hablé con él y le dije que no se mueve de aquí. Discurso cerrado", apostilló el técnico italiano.