Fútbol.- Abel Gómez: "Vamos a intentar poner al Atlético en dificultades, es un partido para disfrutar compitiendo"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Rayo Majadahonda, Abel Gómez, aseguró este miércoles que espera que el Atlético de Madrid no alinee un equipo "plagado de jugadores no habituales" en la Copa del Rey porque les tienen "cierto respeto", por lo que intentarán "ponerles en dificultades" y "disfrutar compitiendo", en un duelo que afrontarán con una "motivación extra".



"(Diego Pablo Simeone) Intentará sacar el mejor once para intentar ganarnos, no creo que sea un equipo plagado de jugadores no habituales, eso indica que ellos nos tienen cierto respeto a nosotros. Vamos a intentar ponerles en dificultades, un partido para disfrutar compitiendo", señaló Gómez en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Atlético de Madrid de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.



El encuentro se disputará este jueves en el Wanda Metropolitano (21.30), una "motivación extra" para el equipo de Primera RFEF. "Cuando uno es futbolista, siempre en su máxima ilusión es disputar este tipo de partidos en un estadio como este, es una motivación. Te vas a enfrentar a un grandísimo rival y la motivación aumentará", reconoció.



"Es un equipo muy sólido y compacto, muy bien trabajado, son muy fuertes a nivel defensivo y con mucho potencial en el ataque. Son los actuales campeones de liga, nos vamos a enfrentar a uno de los grandes del mundo, con un gran entrenador que ha demostrado su gran trabajo a nivel de títulos y un crecimiento a nivel de club muy grande", analizó sobre su rival.



Finalmente, confirmó que todos los jugadores están "disponibles" para enfrentarse al Atlético. "Las vacaciones han sido particulares con el brote que tuvimos, pero hemos intentado preparar el partido de la mejor manera. Algunos tienen menos entrenamientos, pero tenemos a todos disponibles", concluyó.