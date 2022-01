Francia.- Francia paraliza por segunda vez el pase de vacunación tras las declaraciones de Macron sobre los no vacunados

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Francia ha paralizado por segunda vez el proyecto de ley que transforma el pase sanitario tras las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron contra los no vacunados en una entrevista con Le Parisien.



El presidente francés Emmanuel Macron ha cargado duramente este martes contra los movimientos antivacunas y sus simpatizantes, a quienes les ha criticado su "falta de moral" e "irresponsabilidad", acusándoles de intentar "socavar la solidez de una nación".



"Yo no estoy para cabrear a los franceses (...), bueno a los no vacunados realmente quiero hacerles enfadar y lo seguiremos haciendo hasta el final, esa es la estrategia", ha dicho el presidente francés, quien ha defendido limitar "en lo posible" el acceso al ocio de estas personas.



Después de estas palabras, diputados franceses han cargado contra el presidente en la noche de este martes: "Cabrear no puede ser parte del vocabulario presidencial. La ley permite, prohíbe u ordena. Pero no cabrea", ha dicho en su perfil oficial de Twitter el diputado por Los Republicanos Jean-Louis Thiériot.



Los grupos de oposición han pedido la suspensión para que el primer ministro, Jean Castex, explique las declaraciones realizadas por Macron. La sesión continuará en las próximas quince horas tras ser suspendida, según recoge el periódico 'Le Monde'.



El Parlamento francés debía votar este martes el nuevo calendario para debatir las 500 enmiendas que todavía quedan por deliberar, por lo que se ha producido, por segunda vez, un retraso para fijar las nuevas fechas.



El proyecto de ley, que se esperaba que fuera aprobado este martes para pasar por el Senado al día siguiente --con la consecuente entrada en vigor el día 15 de enero-- fue suspendido este lunes debido a la negativa de una amplia parte de los diputados, que se han negaron a continuar con la sesión y votaron para suspenderla.



Esta nueva medida que se debate en el Parlamento de Francia contempla, además del pase de vacunación, un endurecimiento en los castigos ante casos de documentación falsa relacionada con el estado de vacunación. En este sentido, falsificar un pasaporte COVID-19 podría ser multado con hasta 75.000 euros y cinco años de cárcel, según informa France 24.



ELECCIONES EN ABRIL DE 2022



En esa misma entrevista, Macron ha asegurado que quiere presentarse a la reelección en las elecciones presidenciales de abril de 2022: "No hay falso suspenso. Yo quiero hacerlo", ha respondido, aunque de momento no ha oficializado su candidatura.



También ha planteado sus dudas sobre la situación que vive el país, especialmente por la pandemia de COVID-19: "Esta decisión se está consolidando. Necesito estar seguro de poder llegar tan lejos como quiera".



En ese sentido, ha dicho que aclarará su posición con total "libertad" una vez que "las condiciones sanitarias lo permitan": "Amo a nuestro país y tengo mucha ambición por él. Llevo cinco años luchando para mejorarlo. Más bien, me importa que continúe mejorando", ha zanjado.



En unas posibles elecciones con Macron al frente, el actual presidente de Francia y la candidata del conservador partido de Los Republicanos, Valérie Pécresse, se verían las caras en una segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales, de acuerdo con una encuesta publicada el 18 de diciembre por Ipsos.



Macron recabaría aproximadamente un 24 por ciento de los votos por el 17 por ciento de Pecresse, tras la que seguirían los ultraderechistas Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, con un 14,5 por ciento de los votos, empatada con el contertulio Eric Zemmour.