Fiscalía del caso Maxwell pide investigar al jurado que fue víctima de abusos

La fiscal de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, Audrey Strauss, habla durante una conferencia de prensa para anunciar cargos contra Ghislaine Maxwell, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/JASON SZENES

Nueva York, 5 ene (EFE).- La fiscalía del Distrito Sur de Manhattan pidió este miércoles en un documento judicial que se investigue el caso del miembro del jurado del proceso contra Ghislaine Maxwell, declarada la semana pasada culpable de tráfico sexual de menores, después de que se conociera que él mismo había sido víctima de abusos.

La petición escrita, firmada por el fiscal Damian Williams, subraya que el jurado "ha descrito ser víctima de abusos sexuales" en varias declaraciones a los medios de comunicación, y además ha afirmado que completó el cuestionario que se presenta a posibles jurados "precipitadamente" y que no recuerda haber sido preguntado por anteriores experiencias de abusos sufridas.

"Basado en esto (creemos) que el tribunal debería llevar a cabo una investigación", dice la fiscalía en referencia a la posible falta de objetividad de este miembro del jurado a la hora de llegar a una conclusión sobre la culpabilidad de Maxwell.

Williams propone asimismo que se programe una vista "en aproximadamente un mes" para abordar la cuestión, y pide que la investigación sea llevada a cabo "exclusivamente bajo la supervisión de la corte".

El escrito señala asimismo que la fiscalía se ha puesto en contacto con la defensa de Maxwell sobre el asunto, pero que no han recibido una respuesta por su parte, por lo que "desconocen su postura" con respecto al asunto.

La petición de la fiscalía se produce solo horas después de que el diario británico The Independent publicara declaraciones de un miembro del jurado, Scotty David, en las que se describió a sí mismo como superviviente de abusos sexuales que sufrió cuando era niño e indicó que ese hecho había influido a la hora de calibrar los testimonios de las víctimas y valorar el veredicto a Maxwell.

El hombre señaló que tras haber escuchado en el juicio los testimonios de cuatro mujeres que dijeron haber sido víctimas de Maxwell, todas mostraban un "patrón" parecido sobre cómo habían sido engañadas y víctimas de abuso y aseguró que creyó todos sus testimonios.

Maxwell, examante y mano derecha del difunto magnate Jeffrey Epstein, fue hallada culpable por un jurado de doce personas el pasado 28 de diciembre de colaborar con él en varios casos de tráfico sexual con menores, un veredicto que el equipo legal de la defensa afirmó recurriría poco después de conocerse la decisión.

No está claro cuáles pueden ser las consecuencias de esta nueva investigación y si podría conducir incluso a invalidar el juicio.