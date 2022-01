Filipinas.- Duterte pide a la Iglesia Católica de Filipinas no celebrar el Cristo Negro por el coronavirus

12-03-2020 El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte POLITICA ASIA INTERNACIONAL FILIPINAS PRESIDENCIA DE FILIPINAS



El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha recordado a la Iglesia Católica la situación sanitaria derivada del coronavirus que vive el país y ha instado a no celebrar la fiesta del Cristo Negro de este domingo para evitar aglomeraciones.



"Hay millones de devotos allí y uno no puede simplemente ser complaciente con la transmisión de la enfermedad. Espero que la Iglesia Católica romana comprenda que no se permiten las reuniones", ha señalado el mandatario.



Es por esto que ha pedido a la Iglesia que "renuncien y cancelen todas las reuniones físicas", incluida esta procesión que anualmente congrega a miles de devotos en la capital filipina de Manila, recoge el diario 'The Manila Times'.



"Tengo que apelarles por su comprensión y que lo miren en el contexto más amplio de nuestra responsabilidad para con la gente si no actuamos correctamente", ha zanjado.