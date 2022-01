Exhiben en Miami 13 filmes internacionales que aspiran al Óscar

Fotograma cedido hoy por Netflix que muestra una escena de la película mexicana "Oraciones por los robados", uno de los títulos que exhibirá el Festival de Cine de Miami en el histórico Tower Theater del Miami Dade College (MDC), situado en el barrio de La Pequeña Habana de Miami, Florida (EE.UU). EFE/Netflix

Miami, 5 ene (EFE).- El Festival de Cine de Miami y el Tower Theater del Miami Dade College (MDC) se han unido para presentar hasta el próximo 7 de febrero 13 películas internacionales que aspiran a estar presentes en los Óscar de este año, en momentos en que el coronavirus sigue teniendo un impacto significativo en las audiencias.

La proyección de estas películas en la categoría de mejor largometraje internacional tendrá lugar en el histórico Tower Theater del MDC, situado en el barrio de La Pequeña Habana de Miami, e incluye cinco estrenos en EE.UU. que podrán verse antes del anuncio de las nominaciones a la 94 edición de los Óscar.

Los Óscar han hecho pública una lista de 15 finalistas en la categoría de mejor película internacional (que antes era conocida como mejor película en lengua no inglesa) de entre 93 filmes procedentes de todo el mundo.

"Esta es la primera vez que realizamos una serie como esta y la magia del Óscar sigue siendo dorada, porque la emoción entre nuestros clientes está muy viva", dijo a Efe Jaie Laplante, director ejecutivo del Festival de Cine de Miami y coodirector de programación del Tower Theater.

Laplante precisó que esta sala es lo suficientemente espaciosa como para que los invitados puedan mantener la distancia social y "aún así tener una excelente vista de la pantalla grande".

UNA OPORTUNIDAD DE VER GRANDES PELÍCULAS

"¡La primera oportunidad del público de ver estas grandes películas!", resaltó la organización en un comunicado en el que anunció también la celebración de una mesa redonda de nominados del Festival de Cine de Miami, que se celebrará en marzo próximo.

La exhibición permite a los amantes del cine "ver varias de las películas preseleccionadas antes del anuncio de las nominaciones" a los Premios de la Academia estadounidense, que se realizará el 8 de febrero.

La mexicana "Oraciones por los robados" es uno de los títulos seleccionados que se exhibirán en el Tower Theater. La película es el debut como directora de largometrajes de la documentalista mexicana Tatiana Huezo.

Escrito y dirigido por la propia Huezo, el filme (originalmente conocido como "Noche de fuego") narra la historia de tres adolescentes en un pueblo serrano de México que se refugian en su amistad para sobrellevar la dura realidad que viven bajo la sombra del narcotráfico.

Entre las películas que tienen su estreno estadounidense en Miami figuran la kosovar "Hive", ganadora de tres premios en Sundance, y la japonesa "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi, "una de las claras candidatas al Óscar de este año", que se proyectará el próximo 15 de enero, según la organización.

La cinta nipona, adaptación de un relato del escritor Haruki Murakami, fue elegida mejor película del año por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

También son estreno en Miami la finlandesa "Compartment nº6", de Juho Kuosmanen, que recibió este año ex aequo el Gran Premio del Jurado de la 74 edición del Festival de Cannes; "Lunana: A Yak In The Classroom", procedente de Bután, la primera vez que una cinta de esta nación asiática aparece en la lista de precandidatos al Óscar, y la belga "Playground".

Otra de las grandes candidatas al Óscar a la mejor película internacional es la danesa "Flee", ganadora del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy (Francia), uno de los más importantes del género.

"Flee", dirigida por el danés Jonas Poher Rasmussen, es una coproducción Dinamarca-Suecia-Noruega-Francia y estuvo en la selección oficial de Cannes 2020 y también fue galardonada en el Festival Sundance.

"Flee" también recibió el Premio Especial a la Distribución y el Premio a Mejor Música Original.

Narra la historia real de Amin, un refugiado afgano que huye a Europa a través de Rusia en condiciones muy difíciles.

La gala de los Óscar se celebrará el 27 de marzo de 2022 en el Teatro Dolby de Hollywood en formato presencial y las nominaciones se anunciarán el 8 de febrero. EFE

emi/jip/laa

(foto)