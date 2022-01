El Gobierno desautoriza al ministro Garzón, pero evita pronunciarse sobre si debe dimitir

28-12-2021 La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, comparece tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, a 28 de diciembre de 2021, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-ley que reforma el mercado laboral tras el acuerdo que alcanzó el Gobierno con sindicatos y empresarios la víspera de Nochebuena y con el que se da cumplimiento al objetivo comprometido con Bruselas de tener lista la reforma laboral antes de finalizar 2021. La reforma pactada por el Ejecutivo y los agentes sociales, que entrará en vigor en unos días aunque se decida tramitar como proyecto de ley, toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación colectiva, y tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en España. POLITICA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha desautorizado hoy al ministro de Consumo, Alberto Garzón, asegurando que sus declaraciones en un medio británico contra el sector cárnico español son opiniones "a título personal" y no del Gobierno y ha evitado pronunciarse sobre si debe dimitir o no.



En este sentido y al ser preguntada durante una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, si cree que el ministro debería dimitir como le ha pedido el sector, Isabel Rodríguez se ha limitado a decir: "eso se lo deberá preguntar a él".



La Portavoz del Ejecutivo ha evitado en todo momento respaldar al ministro y ha insistido en que "hablaba a título personal" cuando ha dicho que es peor la carne de las macrogranjas que la de la ganadería extensiva y que se maltrata a los animales en España.



"El hablaba a título personal", ha insistido la ministra, quien ha recalcado que esa no es la posición del Gobierno, sino que las posiciones del Ejecutivo con relación a la ganadería son los acuerdos que salen del Consejo de Ministros y que el presidente Pedro Sánchez ha realizado declaraciones apoyando al sector ganadero del país.