EEUU.- Trump cancela la conferencia de prensa para el 6 de enero con motivo del aniversario del asalto al Capitolio

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha cancelado este martes una conferencia de prensa que estaba programada para el 6 de enero en su residencia de Mar-a-Lago con motivo del primer aniversario del asalto al Capitolio.



Trump no ha dado detalles sobre por qué ha cancelado el evento, pero ha dicho en un comunicado que los medios de comunicación y el comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio está actuando con "total parcialidad y deshonestidad", según recoge Bloomberg.



Ahora, con la cancelación de este evento, que era una clara respuesta a la conmemoración oficial que Washington prevé para ese día, Trump ha clarificado que se hablará de otros temas durante su mitin en Arizona, programado para el 15 de enero.



Trump anunció que iba a organizar una conferencia de prensa para el 6 de enero el 21 de diciembre antes matizar que lo sucedido el 6 de enero fue una "protesta pacífica contra unas elecciones amañadas", añadiendo además que son los propios comicios los que deberían ser tildados de "traición".



CONMEMORACIÓN DEL ASALTO AL CAPITOLIO



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho este martes en rueda de prensa que Biden hablará este jueves sobre "el peligro que ha representado para el estado de derecho y nuestro sistema de gobiernos democráticos" el asalto al Capitolio.



"Conmemorará a los héroes del 6 de enero, especialmente a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden que lucharon para defender la Constitución y proteger el Capitolio y las vidas de las personas que estaban allí", ha dicho Psaki.



La portavoz de la Casa Blanca ha reiterado que aún hay mucho trabajo por hacer para "asegurar y fortalecer" la democracia e instituciones estadounidenses y para "rechazar el odio y las mentiras" que se vieron aquel día.



Sobre el papel de Trump en el asalto al Capitolio, Psaki ha dicho que buscaba "subvertir" la Constitución, "intentar bloquear la transferencia pacífica del poder" y ha remarcado que defendió "a una turba" que atacó el Capitolio: "Es algo de lo que habló el presidente (Biden) en términos de que (ese día) fue uno de los peores días de nuestra democracia".



"Las encuestas siguen mostrando, una y otra vez, que el 70 por ciento de los votantes de Trump piensan que las elecciones fueron manipuladas (...) Trump va a seguir hablando para aquellos que no votaron por él, aquellos que creen que él es el presidente legítimo. Y lo ve como su responsabilidad como presidente de Estados Unidos. Eso es lo que seguirá haciendo", ha subrayado Psaki.



Asimismo, también ha dicho que ya han transmitido su "preocupación" por los republicanos que apoyaron la llamada "gran mentira" y que, actualmente, no "han hecho nada para ayudar al comité" que evalúa el asalto al Capitolio.