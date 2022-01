Edmundo Arrocet, pillado en una tienda de segunda mano ¿comprando el regalo de Reyes para Bárbara Rey?

05-01-2022 Edmundo Arrocet, en una tienda de segunda mano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



El año no ha podido empezar mejor para Edmundo Arrocet. Y es que a pesar que hace tan solo unos días el humorista reivindicaba su soltería, desmentía su relación con Bárbara Rey y aseguraba que lo único que les unía era una buena amistad, hoy la pareja del momento protagoniza la portada de la revista Semana, posando de lo más unidos y confesando lo felices que son.



Después de pasar juntos Nochevieja y Año Nuevo y pasear su amor por Marbella, toca sin embargo volver a la normalidad y si ayer veíamos a Bigote llegando a Madrid para ultimar los detalles de su viaje a Chile - regresará a su país natal en los próximos días - hoy le hemos pillado ¿ultimando los regalos de Reyes?



Demostrando una vez más que es un hombre que apuesta por el ahorro - recordemos que Gustavo, el chófer de Teresa Campos, aseguró que Edmundo compraba los detalles para su novia en bazares chinos - hemos pillado al humorista en una tienda de ropa de segunda mano a la que es asiduo, Humana.



Con un look de lo más llamativo con boina, gafas de sol amarillas y americana, Bigote se mostró de lo más interesado en diferentes prendas, especialmente en varios pantalones femeninos de estampado felino que observó detenidamente. ¿Un regalo para Bárbara? No podemos aventurarnos a confirmarlo, pero lo que sí se llevó el nuevo novio de la vedette fue un favorecedor abrigo de ante en color marrón, para combatir las bajas temperaturas que hace estos días en la capital.